Gradnja 500 km kanalizacije i 8 fabrika za otpadne vode

BEOGRAD – U Beogradu se gradi više od 500 kilometara kanalizacije i osam fabrika za preradu otpadnih voda, što je istorijski uspeh i iskorak našeg grada u 21. vek, rekao je danas zamenik gradonačelnika Goran Vesić.

Gostujući na TV Pink on je precizirao da se u okviru projekta „Čista Srbija“ u Obrenovcu radi oko 90 kilometara kanalizacije i fabrika za preradu otpadnih voda, a naveo je i da se gradi fabrika za preradu otpadnih voda u Ostružnici i sekundarna kanalizacija u Umci, Bariču, Moštanici, Sremčici, Ostružnici, Žarkovu i Železniku, što je preko 60 kilometara kanalizacije.

Vesić je naveo da se u Lazarevcu gradi skoro 100 kilometara kanalizacije i dve fabrike za preradu otpadnih voda u Velikim Crljenima i Lazarevcu, dok se u Mladenovcu gradi 70 kilometara kanalizacije i fabrika za preradu otpadnih voda a u Sopotu skoro 80 kilometara kanalizacije i fabrika.

On je rekao da je raspisan tender za izgradnju kanalizacije na levoj obali Dunava, odnosno za izgradnju prečistača za preradu otpadnih voda, i da će uslediti još dva tendera.

Približna vrednost tendera za izgradnju kanalizacije je 50 miliona evra, od čega 35 miliona daje Evropska investiciona banka, a 15 miliona evra Grad Beograd.

“ Fabriku za preradu otpadnih voda i 82 kilometra kanalizacije na levoj obali Dunava počinjemo da gradimo već u februaru“, rekao je on.

Vesić je najavio da počinje izgradnja najveće fabrike za preradu otpadnih voda u Velikom selu koju finansira Vlada Republike Srbije, a čija je vrednost 285 miliona evra.

“ Time ćemo rešiti problem otpadnih voda na teritoriji užeg jezgra grada Beograda koji pokriva oko 1,5 miliona ljudi“, rekao je on.

Dodao je da se pregovara sa stranim kreditorima kako bi se obezbedila podrška za izgradnju kompletne kanalizacije i postrojenja za preradu otpadnih voda u Kaluđerici.

Vesić je podsetio da Beograd danas sve fekalije iz kanalizacije bez prerade direktno izliva u Savu i Dunav, što znači da se godišnje izliva otprilike zapremina 60.000 olimpijskih bazena u te dve reke.

Dodao je da će sa završetkom izgradnje u Velikom selu biti ukinuto 80 od 100 velikih izliva kanalizacije, a ostali će biti ukinuta kada se završe ostale fabrike za preradu otpadnih voda.

„Nikada nikome nije palo na pamet da se bavi kanalizacijom, jer to ne donosi političke poene, a to je najveći ekološki doprinos“, rekao je on.

(Tanjug)

