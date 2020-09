Gradonačelnik apelovao na Beogradjane da daju krv

Gradonačelnik Beograda Zoran Radojičić apelovao je na gradjane da se uključe u akciju davanja krvi i pomognu da se obnove zalihe, prenosi Beoinfo.

„Tokom leta, a naročito sada tokom epidemije, zalihe krvi su sve manje. Kao hirurg, znam koliko i mililitri te dragocene tečnosti znače pacijentima. Nadjite vremena, budite solidarni, dajte krv“, rekao je gradonačelnik na svom zvaničnom Instagram profilu.

Dodao je i da jedan davalac može da spasi i tri života, a da je davanje krvi i dalje bezbedan proces.

„Razloga za strah nema, a razloga za zahvalnost onima koji doniraju krv je u uslovima pandemije je nebrojano mnogo“, kazao je gradonačelnik.

Beoinfo kaže da se krv može dati radnim danima od 7 do 19 sati i subotom od 8 do 15 sati u Institutu za transfuziju krvi, u Ulici Svetog Save, a u Urgentnom centru radnim danima od 10 do 15 sati.

Ekipe Instituta su svakog dana aktivne i na terenu, a njihov plan rada se može videti na sajtu te institucije.

