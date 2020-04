Gradonačelnik: Beograđani manje kršili policijski čas

BEOGRAD – Gradonačelnik Beograda Zoran Radojičić izjavio je danas da je 31 osoba u Beogradu do sada prekršila policijski čas, što je manje u odnosu na prethodne vikende.

On je naveo da ga je policijska patrola zaustavila na putu do studija i da to pokazuje da ni za koga nema protekcije kad su mere u pitanju.

(Tanjug)