Gradski urbanista: Stari Savski most će se izvesno rušti, rekonstrukcija verovatna za …

Gradski urbanista Marko Stojčić izjavio je danas da će odluka o tome da li će Pančevački most biti rušen ili rekonstruisan biti doneta nakon izgradnje mosta na Adi huji naredne godine, a da je izvesno da se stari Savski most „ruši naredne godine kada počinje izgradnja novog mosta“.

Stojčić je za RTS izjavio da „konstrukcija“ starog Savskog mosta, koji je izgradjen za vreme Drugog svetskog rata, neće biti bačena, već da će biti isečena na više delova i izmeštena.

„Neće otići u staro gvoždje, biče konzerviran u nekoliko delova i biće postavljen na parceli na Paliluli“, rekao je Stojčić.

Na primedbu da stari Savski most ima sentimentalnu vrednost za Beogradjane, i da podseća na jedno herojsko delo, odnosno na to da ga je učitelj Miladin Zarić 20. oktobra 1944. godine spasio od miniranja nacista, koji su planirali da ga tokom povlačenja sruše, Stojčić je odgovorio da mnogo mesta u Beogradu „podsećaju na herojska dela“, ali da most ne zadovoljava potrebe saobraćaja.

Povodom sudbine Pančevačkog mosta, Stojčić je naveo da je on „u ingerenciji Puteva Srbije“, ali da lično veruje da će se pre sanirati nego rušiti.

„Izgradnja novog mosta je često jeftinija nego rekonstrukcija starog. Postoji i jedna i druga opcija“, rekao je Stojčić i dodao da će se „iznos u novcu“, koliko košta izgradnja ili rekonstrukcija, znati „vrlo brzo najkasnije do kraja godine“.

Stojčić je dodao da „nezavisno od ovog mosta Grad Beograd planira izgradnju novog mosta koji će služiti za tramvajski saobraćaj“.

Povodom uklanjanja splavova, Stojčić je rekao da će odluka o tome koji splavovi ostaju a koji će biti uklonjeni, biti doneta „vrlo brzo“ nakon usvajanja izmena Zakona o vodama, u delu koji se odnosi na ovu delatnost.

„Kada to bude završeno moći ćemo da sprovodimo odluke po ovom planskom dokumentu. Nije moguće postljanje splavova kod Kalemegdana i drugih istorijskih i kulturnih celina. To znači uklanjanje odredjenog broja splavova, to je sigurno jedan solidan broj“, kazao je Stojčić.

On je naveo da očekuje da će odluka o tome biti doneta „za dva, tri meseca“.

(Beta)

