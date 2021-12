Granični prelaz Horgoš dobiće još šest traka

HORGOŠ – Ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Tomislav Momirović potpisao je danas na graničnom prelazu Horgoš 1 Ugovor o izvođenju radova na rekonstrukciji i dogradnji tog graničnog prelaza ka Mađarskoj, u šta će biti uloženo nešto više od dve milijarde dinara.

Projektom je, osim rekonstrukcije nekih od postojećih objekata u sklopu GP Horgoš, planirana i izgradnja četiri saobraćajne trake, dve za putnička vozila i autobuse na ulazu u zemlju, a dve dodatne saobraćajne trake za kamione na izlazu iz zemlje, kao i trake za vangabaritna vozila na ulazu u Srbiju.

„U fokusu naše politike je slobodan protok ljudi i robe i ovo je maksimum koji mi možemo u ovom trenutku da uradimo kako bismo omogućili brži prolazak kroz ovaj granični prelaz“, kazao je ministar Momirović.

On je istakao da za nekoliko meseci možemo da očekujemo puštanje u rad prve deonice brze pruge Beograd-Budimpešta, odnosno deonicu od Beograda do Novog Sada, pa će se tako od centra prestonice do centra Novog Sada stizati za tridesetak minuta.

Momirović je podsetio i na značaj rekonstrukcije pruge od Subotice do Segedina, te najavio da se naredne godine može očekivati i početak radova na brzoj saobraćajnici od Bačkog Brega do Nakova, tačnije od Sombora do Kikinde, kako bi se i ti gradovi spojili, te da je u planu i proširenje graničnog prelaza Bački Breg.

„To je put kojim se podiže ekonomski standard i plate, privlače novi investitori i gde svaka profesija može da izgradi jedno novo samopouzdanje i autoritet. Ovakvim projektima mi idemo ka zajedničkom cilju da prosečna plata u Srbiji bude oko hiljadu evra, a prosečna penzija više od četiri stotine evra“, istakao je ministar Momirović.

Potpisivanju ugovora prisustvovao je i predsednik Skupštine AP Vojvodine Ištvan Pastor, koji je kazao da su razlozi za ovaj veliki posao vrlo jasni.

„Na ovom graničnom prelazu na godišnjem nivou prođe 6,6 miliona putnika, 1,2 miliona vozila, više od 300.000 kamiona i negde oko 30.000 autobusa. Mislim da te brojke same po sebi govore da je ovaj prelaz neophodno stalno obnavljati, proširivati i prilagođavati zahtevima i potrebama svih. Ovim proširenjem podižu se i ukupni kapaciteti čitave naše zemlje, što će dodatno doprineti da oni koji razmišljaju o tome da investiraju, to učine upravo ovde u Vojvodini, relativno blizu granice. Mislim da je ovaj prostor u zadnjih godinu dana doživeo neke razvojne poduhvate, ili njihov početak, koji odavno iščekujemo“, istakao je Pastor.

Ugovor o izvođenju radova je u ime Vlade Srbije potpisao Ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Tomislav Momirović, u ime Republičke direkcije za izgradnju, pomoćnik direktora Đorđe Roganović, a u ime grupe izvođača na čelu sa beogradskom kompanijom „Jadran“ d.o.o, direktor Nikola Malbaša.

„Projekat će se odvijati u 12 faza – prva je projektovanje, zatim slede građevinski radovi, radovi na niskogradnji, elektro-mašinski radovi, kao i ozelenjavanje zelenih površina. Po završetku projekta, građani će dobiti dve trake za putnički saobraćaj i dve dodatne trake za teretni saobraćaj“, rekao je Malbaša.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.