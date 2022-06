Grupa srpskih lekara krenula avionom iz Frankfurta za Srbiju

FRANKFURT – Grupa od oko 80 lekara iz Srbije koji su, tokom vikenda, zbog kašnjenja leta iz Lisabona za Frankfurt, ostali da čekaju na frankfurtskom aerodromu, poleteli su oko 12 časova avionom Lufthanze za Beograd, izjavio je Tanjugu generalni konzul Srbije u Frankfurtu Branko Radovanović.

Reč je o grupi od 106 srpskih lekara koji su bili na kongresu u Lisabonu i zaglavljeni na frankfurtskom međunarodnom aerodromu, pošto zbog kašnjenja leta za Frankfurt u subotu uveče nisu uspeli da se ukrcaju na let za Beograd.

Radovanović je rekao da je Lufthanza izašla u susret našim putnicima i obezbedila dodatna mesta.

„Svi koji su bili na listi čekanja otišli su direknto ili preko drugih destnacija nazad u Srbiju“, naveo je on.

Objasnio je da se deo od preostalih oko 26 putnika vratio juče ili se vraća danas u sopstvenoj režiji.

„Neki su otišli do Štutgarta ili do Švajcarske, ili letovima do Zagreba, pa onda kolima do Beograda. Pojedini su otišli na direktan let od Nirneberga za Beograd. Deo njih se juče ukrcao na letove ka Beogradu drugih aviokompanija, koja su imale po nekoliko slobodnih mesta“, rekao je Radovanović Tanjugu.

Kazao je da je u saradnji sa Lufthanzom za lekare koji su došli u subotu uveče u Frankfurt bio obezbeđen, druge noći, smeštaj u hotelu.

Radovanović je rekao da postoji još jedna grupa od 39 naših lekara i turista koji sinoć zbog istog razloga, kašnjenja leta iz Lisabona, nisu uspeli da se ukrcaju u Frankfurtu za Beograd i dodao da je za njih odmah obezbeđen smeštaj u hotelu.

Ta grupa će krenuti večeras za Beograd letom u 21.50 časova, dodao je Radovanović.

(Tanjug)

