Guberinić: Taksisti zatražili zabranu CarGo kombija za osobe sa invaliditetom

Direktor kompanije CarGo Technologies Vuk Guberinić optužio je jednog od predstavnika taksista Boška Vukojevića da je Sekretarijatu za inspekcijske poslove grada Beograda poslao urgenciju u kojoj se zahteva da se zabrane CarGo kombiji za osobe sa invaliditetom.

„Kombiji za osobe sa invaliditetom dnevno olakšavaju život stotinama Beogradjana, a vodje taksi blokade hoće da ih oduzmu. Pitanje je da li su sami došli na tu ideju ili ih je i na to inspirisala njihova ministarka? Kombiji su olakšali život osobama sa invaliditetom, koje su do sada bili ograničene i prinudjene da pronalaze nebezbednije alternative do lekara, škole ili bilo koje društvene aktivnosti“, naveo je Guberinić u saopštenju.

On je rekao da ne može da zamisli kako će izgledati radikalizacija blokade kada je u „mirnodopskoj atmosferi napadnuta policajka“ i pozvao ministarku gradjevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zoranu Mihajlović, posebno kao predsednicu Koordinacionog tela za rodnu ravnopravnost, da kaže „da li je znala da će protest koji je očigledno izgleda inspirisala, dovesti do eskalacije nasilja“.

„Kako li će tek izgledati grad kada se protesti radikalizuju? To prosto ne mogu ni da zamislim. No pasaran, neće vam proći, poručujemo i mi njima“, rekao je Guberinić.

On je ocenio da se u Srbiji trenutno dešava „nasilje nad vladavinom prava“.

„Taksisti su zajedno sa Zoranom Mihajlović napravili kartel, napisali svoj zakon i onda kažu: ‘Registrujte se’. Ali trik je samo u jednom – i kada bi neko želeo da se registruje kao taksista, dozvolu bi morao da nasledi kao feudalni posed, jer je njihov broj ograničen, a zakon ne prepoznaje alternativni prevoz“, naglasio je Guberinić.

On je naveo da CarGo nije protiv regulative, nego je za uvažavanje svih okolnosti do kojih dovodi digitalna transformacija.

„Digitalna transformacija nam omogućava transparentnost u plaćanju svih poreza. Elektronskim plaćanjem nemoguće je sakriti bilo kakav deo prihoda, dobiti ili poreza. Kao što svi znaju, to nije slučaj sa taksi kartelom, gde skoro 4.000 taksista ima poreski dug od skoro tri milijarde dinara. Ali i svi znaju da se u tome nalazi jedna od glavnih motivacija za proteste. Ako nema CarGo-a, mogu da nastave po starom, jasna je poruka taksi kartela“, zaključio je Guberinić.

(Beta)