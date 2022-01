BEOGRAD – Na auto-putu E-75, od petlje Doljevac do Grdelice, magla smanjuje vidljivost na samo 30 metara, a na deonici od petlje Grdelica do GP RSM/SRB vidljivost je smanjena na 30 do 50 metara, saopštilo je jutros JP „Putevi Srbije“.

Na auto-putu E-80, od petlje Trupale do petlje Bela Palanka zbog magle vidlivost je smanjena na 30 do 50 metara.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.