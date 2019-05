Hapšenje zbog iznude 2.200 evra od majstora za računare

BEOGRAD – Beogradska policija uhapsila je D. V. (43) zbog sumnje da je od mladića koji mu je popravljao kompjuter uz pretnje iznudio 2.200 evra, saopštio je beogradski MUP.

U saopštenju se precizira da je D.V. tokom razgovora sa oštećenim mladićem, koji mu je popravljao računar, saznao da on duguje jednom svom drugu 100 evra.

Iskoristivši tu informaciju, oštećenom je rekao da taj dug zapravo treba da vrati njemu i da sada iznosi 1.000 evra, nakon čega je oštećeni pozajmio novac i predao mu traženi iznos.

D. V. se sumnjiči da je posle nekoliko dana pozvao oštećenog da se nađu i saopštio mu da mu sada duguje još 1.200 evra jer ga je njegov drug navodno prijavio policiji.

Posle saznanja njegovih roditelja da je zatvoren u stanu D. V. koji zahteva isplatu pomenutog iznosa, oni su njegovom drugu dali novac da odnese na dogovoreno mesto, nakon čega je oštećeni pušten, navodi se u saopštenju.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će uz krivičnu prijavu biti priveden Prvom osnovnom javnom tužilaštvu u Beogradu, navela je policija.

