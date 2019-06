Hitno upozorenje na olujno nevreme!

Večeras i tokom noći očekuju se lokalni pljuskovi i grmljavina koji će na severu Srbije biti intenzivniji, sa količinom padavina većom od 20 mm u kratkom vremenskom periodu.

Ponegde će biti nepogoda sa gradom i jakim vetrom, upozorio je Republički hidrometeorološki zavod.

U Srbiji će sutra biti promenljivo oblačno i malo svežije, ali sparno, mestimično sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom.

RHMZ navodi da će i narednih dana biti promenljivo oblačno sa čestom pojavom pljuskova s grmljavinom, samo od četvrtka do subote pretežno sunčano, a uz lokalni razvoj oblačnosti ponegde se očekuju kratkotrajni pljuskovi s grmljavinom.

Vetar će biti slab i umeren, zapadni i severozapadni. Jutarnja temperatura od 17 do 20 C, najviša dnevna od 25 C na severu, do 31 C koliko će biti na istoku zemlje, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

U Beogradu će biti pomenljivo oblačno i malo svežije, ali sparno, povremeno sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom.

Vetar slab do umeren, zapadni i severozapadni. Jutarnja temperatura 20 C, najviša dnevna 27 C.

Maksimalna temperatura u većini mesta od 27 do 31 stepena.

(Tanjug)