Hoće li litar goriva da ode na 200 dinara?

Cene goriva na pumpama rastu od novembra prošle godine prateći cenu sirove nafte koja je dostigla 70 dolara po barelu.

Taj skok je bio privremen jer, na svetskim berzama juče laka američka nafta se prodavala za 59 dolara za barel a severnomorski brent za 63 dolara.

Treba li vozači da strahuju, hoće li se ostvariti crne slutnje o propasti svetske privrede – TV Prva je pitala urednicu portala Energija Balkana i autorku emisije „Energija Sputnjika“ Jelicu Putniković i predsednika „A.D. Nafta“ Nebojšu Atanackovića.

„Da bi cena benzina bila 200 dinara, sirova nafta bi trebalo da košta 100 dolara po barelu, što mislim da se neće desiti i to ne samo zato što se to ne isplati svetskim ekonomijama“, rekla je Jelica Putniković.

Za prethodnih godinu dana puno je izgubljeno u svetskoj privredi, sada su mnoge evropske države zaključane, manje se radi, ne putuje se, avioni slabo lete – dakle, ne troši se gorivo.

„Tako da mislim da neće poskupeti do 100 dolara, čak i kada je pre jedno desetak dana stigla do 70 dolara, bilo je prognoza da će otići na 100 dolara po barelu, ali su se zemlje OPEK-a dogovorile da neće povećati svoju proizvodnju, jer su svesne da i njihovim privredama ne odgovara skupo gorivo. S druge strane, to je kartel koji brine o svojim interesima, ali brine i o dugoročnoj strategiji kako da naftni biznis opstane“, rekla je Putnikovićeva.

Kako kaže, misli da smo daleko od toga da litar goriva košta 200 dinara.

Nebojša Atanacković je saglasan.

„Dodao bih još samo da poresko zahvatanje, koje obuhvata akcize i porez na dodatu vrednost, zajedno sa nekim pridružnim stvarima koje plaćamo kada uzimamo gorivo na pumpama, to je 60 odsto cene, a tek ono ostalo je cena samog goriva“, naveo je on, preneo je B92.

