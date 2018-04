Holanđanin šokiran: Ludilo, jer ovo je Srbija (video)

Holanđanin Fabijan Fendrig, koji godinama živi u Beogradu, objavio je snimak na kom se vidi “saobraćajna kultura“ u Srbiji.

Kako je naveo, u Srbiji postoji princip “preticajnog ludila“, dodavši da je prikupio nekoliko primera u kojima se vidi da “puna linija zapravo nije puna“.

Kao jedan od “zanimljivijih“ primera izdvojio je preticanje autobusa, čiji vozač je ušao u “makaze“ i to pred njegovom kamerom.

„Moram da priznam, ovo je zaista profesionalni vozač“, napisao je Fendrig.

Fendrig je objavio još jedan snimak koji je opisao rečenicom “u Srbiji možete da parkirate automobil gde god hoćete“.

“Samo uključite svetla i možete da stanete gde god hoćete, jer ovo je Srbija“, napisao je Holanđanin.

On je prethodno objavio i fotografiju na kojoj se vidi da se jedno policijsko vozilo kreće suprotnim smerom, preko pune linije, bez upaljene „rotacije“.

It is always nice to give the good example… @SaobrKamera IF they were on an emergency they should ahve had their blue lights on, but they don´t, so = FAIL pic.twitter.com/Yd53vGrPIi

