Hrvatska u Kotežu preimenovana u Ulicu Glinskih žrtava 1941.

BEOGRAD – Skupština grada Beograda donela je na današnjoj sednici odluku da se Hrvatska ulica na opštini Palilula preimenuje u ulicu Glinskih žrtava 1941. godine.

Na dnevni red sednice Skupštine grada ovaj predlog je došao na inicijativu građana naseljenog mesta Kotež koji stanuju u toj ulici.

Zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić izrazio je veliko zadovoljstvo što je Skupština grada prihvatila inicijativu građana da se Hrvatska ulica u Kotežu primenjuje u Ulicu glinskih žrtava 1941. godine.

On je podsetio da je zločin u Glini, kada su ljudi zaklani u crkvi, jedan od najstrašnijih u Drugom svetskom ratu, kao i da su hrvatske vlasti spomen-dom, koji je posle rata izgrađen na kosturnici, preimenovale u Hrvatski dom.

Primedbu na preimenovanje Hrvatske ulice imao je šef odborničke grupe „Građanski demokratski forum – inicijativa žena Srbije“ Rade Veljanovski koji je naveo da taj čin ne vodi ka prevazilaženju sukoba Srbije i Hrvatske iz prošlosti.

Istakao je da nema spora da se nekoj drugoj ulici dodeli naziv ulica Glinskih žrtava 1941. godine, jer je to i odavanje počasti srpskim žrtvama koje su pobile Ustaše u Drugom svetskom ratu i da taj zločin ne sme biti zaboravljen.

„Ukidanjem Hrvatske mi ne doprinosimo prevazilaženju sukoba iz prošlosti, a mi jesmo imali probleme i sve to ne može da se zaboravi i odgurne, ali jedini način da se na zdrav put krene u budućnost jeste da se sukobi prevaziđu, a ovime se time ne doprinosi“, kazao je Veljanovski.

Odgovarajući na primedbu Veljanovskog, Vesić se saglasio sa njim da svi moramo da damo doprinos da se kao region razumemo i da je jasno da toga nema bez istorijskog dogovora Srba i Hrvata i Srba i Albanaca, ali da istovremeno ne možemo da dozvolimo da se u Hrvatskoj osporavaju ustaški zločini nad srpskim narodom.

„Osporava se ono što se desilo u Jasenovcu i na taj način ne priznaju ono što je radio ustaški režim. U Jasenovcu nedostaje da piše da je bio organizoavni, državni genocid nad jednim narodom u kojem ga je trebalo istrebiti, u ovom slučaju nad srpskim narodom“, kazao je Vesić.

Dodaje da ne može stalno Srbija da bude ta koja će davati signale dobre volje, dok druga strana ne daje.

„Današnja Hrvatska ničim nije zaslužila da danas ima ulicu u Beogradu. Ukidanje Hrvatske ulice je logičan sled s obzirom da oni nisu raskrstili sa zločinima koje su ustaše počinile. Ne treba sa tim izjednačavati ceo hrvatski narod, ali vlasti to treba da pokažu, a to ne pokazuju i to davanjem ulicama ime Budaka“, naveo je zamenik gradonačelnika.

Kako kaže, svi koji poštuju Beograd imaće poštovanje od nas, a za sada u odnosu sa Hrvatskom imamo samo nas koji pružamo ruku pomirenja, a ne dobijamo ništa.

Na sednici su usvojene i odluke prema kojima će u Beogradu biti podignuti spomenici trojici nekadašnjih gradonačelnika – Milošu Savčiću, Vladi Iliću i Branku Pešiću.

Veljanovski je kazao da je saglasan sa izgradnjom tih spomenika, posebno naglašavajući da je imao čast da Pešića i lično poznaje, na šta se Vesić izvinio što nije znao za to, jer bi predložio da Veljanovski bude uključen u odbor za izgradnju.

Dogovoreno je da na sledećem sastanku odbora za izgradnju i Veljanovski prisustvuje i da se odbor proširi kako bi mogao da doprinese ostvarenju tog velikog poduhvata – gradnji spomenika nekadašnjih gradonačelnika.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.