Humani vojnik iz Niša krv dobrovoljno dao 100 puta

Dušan Miščević, zastavnik prve klase u penziji iz Niša, jedini je danas u tom gradu dobio priznanje Crvenog krsta za 100 dobrovoljnih davanja krvi.

Miščević je prošlog meseca stoti put dao krv, a takodje prošlog meseca napunio je 62 godine.

On je agenciji Beta rekao da planira da krv da još 10 ili 11 puta i da svoje dobrovoljno davalaštvo zaokruži na 50 litara date „tečnosti koja život znači“.

„Krv sam redovno počeo da dajem 2002. godine i od tada sam samo jednom preskočio. Šteta što mi posao nije dozvoljavao da ranije krenem s redovnim davanjem, do sada bih ih imao sigurno 150“, rekao je Miščević.

Kako je kazao, ranije je radio u protivterorističkoj jedinici koja je bila non-stop u pripravnosti, tako da nije bio u prilici da redovno daje krv inače bi to „drage volje“ činio.

„Jedini motiv mi je humanost. Novčano ne mogu nikome da pomognem, ali ovako mogu. Bar nekome znači to što dam krv. Valjda sam nekoliko života spasio, ako ne više“, izjavio je Miščević.

On je kazao da nikada do sada nije imao bilo kakve poteškoće nakon davanja krvi.

„Jedno vreme sam radio u Prištini, dežuram pa dodjem u Niš, odem da dam krv i popodne odem na trening kuglanja kao da ništa nije ni bilo“, istakao je Miščević.

Dodao je da se i dalje bavi kuglanjem u ekipi „Čair“ u kojoj je i poznati niški muzičar Goran Šepa, poznatiji kao Gale Kerber.

„Na jesen ću verovatno morati na operaciju kuka, jedan sam već operisao 2012. godine, tako da ću tada morati da preskočim davanje krvi, ali nastaviću na proleće“, rekao je Mišćević.

On je kazao da je i njegova supruga dobrovoljni davalac, do sada je krv dala 10 puta, sin je to učinio pet, šest puta, pa je onda prestao zbog zdravstvenih problema, dok je ćerka takodje želela da da krv, ali su je nekoliko puta vratili jer je malokrvna.

Priznanja za dobrovoljno davalaštvo danas je u niškom Crvenom krstu primilo pedesetak dobrovoljnih davalaca koji su krv dali 35, 50 i 75 puta.

Sekretar Crvenog krsta Niš Sanja Stojanović izjavila je da se priznanja tradicionalno dodeljuju povodom 14. maja Svetskog dana dobrovoljnih davalaca krvi.

„Zajedno sa Zavodom za transfuziju krvi trudimo se da motivišemo naše sugradjane da postanu dobrovoljni davaoci, da bi krv čekala pacijente, a ne obrnuto“, izjavila je Stojanović.

Načelnik Službe za prikupljanje krvi u Zavodu za transfuziju krvi Niš Zoran Andjelković rekao je da su trenutno zalihe krvi u tom Zavodu stabilne i mogu da zadovolje petodnevne potrebe zdravstvenih ustanova.

„Pozivamo ljude da daju krv, jer očekuje se pad davalaštva zbog sezone godišnjih odmora. Krv mogu dati sve zdrave osobe koje imaju izmedju 18 i 65 godina“, rekao je Andjelković.

On je podsetio da se 14. jun obeležava kao Svetski dan dobrovoljnih davalaca krvi jer je toga dana rodjen čuveni austrijski biolog Karl Landštajner, pronalazač krvnih grupa.

(Beta)

