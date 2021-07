BEOGRAD – U Srbiji će danas biti pretežno sunčano i veoma toplo, sa jutarnjim temperaturama od 17 C do 25 C, i najvišom dnevnom od 35 C do 39 C, saopšio je Republički hidrometeorološki zavod.

Sredinom dana i po podne, uz lokalni razvoj oblačnosti u brdsko-planinskim predelima južne i istočne Srbije, doći će do ređe pojave kratkotrajne kiše ili pljuska sa grmljavinom.

(Tanjug)

