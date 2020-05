I 'Komšije s Dorćola' demantuju predsednika Vučića: Niko nije tukao radnike

Udruženje „Komšije s Dorćola“ ocenilo je večeras kao neistinite tvrdnje predsednika Srbije Aleksandra Vučića koji je danas tokom posete jedinici Vojske na pitanje novinara rekao da su gradjani tokom zabrane kretanja „napali i prebili“ radnike koji izvode radove u beogradskoj četvrti Dorćol.

Stanovnici tog kraja su 28. aprila, uprkos policijskom času, protestovali zbog preuredjenja svojih malih, ranije mirnih ulica, radi pripreme za budući stalni prolazak trolejbusa GSP.

Ti sporni gradjevinski radovi protiv kojih oni mesecima protestuju, sada se obavljaju noću, tokom policijskog časa, kada je gradjanima zabranjen izlazak napolje.

Udruženje gradjana „Komšije s Dorćola“ demantuje Vučićevu tvrdnju o napadu na radnike i pita ga koji je radnik „napadnut i prebijen“, kao i da li on ima neki dokaz za tu svoju tvrdnju pošto je policija sve vreme tokom protesta snimala gradjane.

„Pravi razlog za izlazak gradjana Dorćola na ulice 28. aprila, nakon početka policijskog časa, predsednik možda treba da traži kod zamenika gradonačelnika, gradskog urbaniste ili možda Mihajla Mišića, direktora Direkcije za gradjevinsko zemljište i izgradnju grada, po čijim su se instrukcijama radovi odvijali“, rečeno je u saopštenju.

Stanovnici Dorćola su u saopštenju pitali i da li je cilj Vučićeve izjave „zastrašivanje građana da ne bi izlazili na ulicu da protestuju“.

Marko Bastać, predsednik Opštine Stari Grad gde je naselje Dorćol, izjavio je u subotu da nisu tačne tvrdnje Vučića da su „predstavnici te opštine i gradjani napadali i tukli radnike“ i ocenio da takvim izjavama „Vučić nastavlja da obmanjuje javnost“.

„Vučić pokušava da amnestira one koji zloupotrebljavaju policijski čas, rade do pola dva posle ponoći i ne daju deci da spavaju, ignorišući zahteve gradjana i kršeći sve propise. Ovom izjavom, Vučić je dokazao da on zapravo stoji iza ‘kompletnih idiota’ koji pod okriljem noći ruše Stari grad i Beograd, a da gradjane ništa ne pitaju“, rekao je Bastać.

Bastać je naveo da će i ubuduće pružati otpor gde god „vladajuća stranka pokuša da na taj način menja izgled našeg grada“, i dodao da predstavnike Opštine Stari Grad „ovakve lažne optužbe neće ni uplašiti ni sprečiti“.

„A radnike nikada nismo i nikada nećemo tući“, kazao je Bastać.

Dodao je da je sporne radove na Dorćolu posle protesta obustavila Direkcija za gradjevinsko zemljište i izgradnju grada Beograda, „svesna da je zloupotrebila policijski čas i da zajedno sa investitorom nije obezbedila zaštitnu opremu za radnike“.

Pošto je podsetio da su protest gradjana snimali i policajci, Bastać je naveo da su, medjutim, „izvori predsednika Republike Srbije tabloidi koji su u jednoj godini na naslovnim stranama objavili više lažnih vesti nego što godina ima dana“.

Bastać je rekao i da „upozorava Vučića i sve njegove poslušnike da prestanu sa kampanjom u kojoj lažima pokušavaju da kreiraju atmosferu u kojoj je linč političkih neistomišljenika prihvatljiv“.

On je podsetio da je „istorija takvih njihovih kampanja prethodila ubistvima Slavka Ćuruvije, Zorana Djindjića i Olivera Ivanovića“, a da sada „šta narod misli o politici podela i progona svakog ko drugačije misli, možete da čujete svake večeri u 20.05. Ta buka nas obavezuje“, kazao je Bastać, piše u saopštenju.

(Beta)