I ledeni dani i pravo poleće: Velika prognoza za februar

Februar startuje uz oblačno i kišno vreme, koje tokom nedelje opet prelazi u „prolećno“, s temperaturom do 18 stepeni.

Januar, po najavi Republičkog hidrometeorološkog zavoda, završavamo uz naoblačenje sa kišom koje će se proširiti na sve krajeve Srbije, a na planinama će padati sneg. U nižim predelima severne i zapadne Srbije, danas tokom dana i sutra ujutru i pre podne, usled osetnog pada temperature, kiša će ponegde preći u susnežicu i sneg, a lokalno se može i lediti pri tlu, navodi se na sajtu RHMZ.

Prema mesečnoj prognozi, prvi dani februara biće tmurni, s kišom i snegom – u ponedeljak pretežno oblačno i još malo hladnije, mestimično s kišom, na planinama sa snegom, u nižim predelima severne i zapadne Srbije ponegde sa susnežicom i snegom, a lokalno je moguća i kiša koja će se lediti pri tlu.

U utorak u većem delu zemlje umereno oblačno i suvo, na jugu i istoku pretežno oblačno ponegde sa kišom, na planinama sa snegom i do srede će biti na snazi žuti meteoalarm kao upozorenje na potencijalno opasne pojave.

Od srede ponovo toplije, umereno oblačno sa sunčanim periodima i uglavnom suvo. A onda opet sve toplije, toliko da se u petak očekuju temperature do 18 stepeni, a nakon sunčanog vikenda, opet preokret.

Poseban oprez savetuje se hroničnim bolesnicima i meteoropatama, lekari imaju i praktične savete kako da lakše podnesemo nagle vremenske promene. a otkriva nam kakvo nas vreme očekuje u nastavku najkraćeg meseca u godini.

Meteorolog Slobodan Sovilj precizira da nas već na startu očekuje nas niz suvih dana, a “tek za sedmi, osmi februar postoje naznake promene vremena sa kišom i snegom u celoj Srbiji”, prenosi Nova.

“Po klimatskoj prognozi februar će biti topliji i vlažan, sa srednjom temperaturom vazduha oko jedan stepen iznad proseka. Srednja dnevna temperatura biće od 2 do 4 stepena u nižim predelima, a od -2 do 0 na planinama. Srednja maksimalna biće od pet do sedam stepeni, ali to ne znači da neće biti hladnijih dana”, navodi meteorolog.

“Očekujemo u nižim krajevima šest do deset mraznih dana tokom februara, a u brdsko-planinskim 15 do 20 mraznih dana. Ledenih dana, kad je tokom celog dana temperatura ispod nule, u nižim krajevima biće tri do pet, a na planinama osam do 12”, najavljuje Sovilj.

Prema RHMZ, u Beogradu i široj okolini predviđa se vrednost februarske srednje minimalne temperature vazduha od 2.2 stepena, a srednja maksimalna temperatura biće oko 8.3 stepena.

Mesečna suma padavina tokom februara biće iznad višegodišnjeg proseka sa vrednostima u proseku višim za oko 13 mm u odnosu na višegodišnji prosek. U Beogradu i široj okolini februarska suma padavina iznosiće oko 59 mm, nakon čega nam se sprema topliji i prosečno vlažan mart.

