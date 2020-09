BEOGRAD – Institut za transfuziju krvi pozvao je sugrađane da i u narednom periodu daju krv.

Tako će se, transfuziološki autobus u ponedeljak, 7. septembra, od 11 do 16 sati nalaziti ispred opštine Zvezdara, a dan kasnije u naselju Stepa Stepanovic od 12 do 17 sati, kao i ispred „Delta sitija“ na Novom Beogradu od 13 do 17 sati.

(Tanjug)

