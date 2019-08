BEOGRAD – U Srbiji će i sutra biti vrlo toplo sa najvisom temperaturom od 35 do 38 C, osim na severozapadu, gde će biti nešto prijatnije sa najvisom dnevnom temperaturom oko 32 C.

Krajem dana i u toku noći se u severnim i zapadnim krajevima ocekuje jače naoblačenje sa kišom, pljuskovima i grmljavinom i padom temperature.

(Tanjug)