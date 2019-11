I u narednoj godini se nastavlja sa adaptacijom škola

BEOGRAD – Predsednik Skupštine grada Nikola Nikodijević obišao je danas sa podsekretarom za obrazovanje i dečju zaštitu Igorom Raičevićem Osnovnu školu „Vuk Karadžić” u Stepojevcu i tom prilikom rekao da Grad Beograd ima novca da nastavi ulaganja u predškolske i školske ustanove.

Školu su obišli i zamenik predsednika opštine Lazarevac Miloje Živanović, predsednik Saveta za obrazovanje Opštine Lazarevac Marko Mijušković i direktorka škole Verica Anđelić.

Nikodijević je naglasio da je politika Grada Beograda da ulaže u škole i obrazovanje, kao i da je cilj da se pođednako obezbedi nivo obrazovanja svima u gradu, bez obzira u kojoj opštini žive.

„Ovde u Stepojevcu imamo divnu i veliku školu, kakvih je malo u našem gradu. Zahvaljujem i direktorki škole i svim zaposlenima na posvećenosti i održavanju ove škole. Prošle godine, grad je u opremanje škola u Lazarevcu uložio pet miliona dinara, a ove godine sedam miliona. Na teritoriji ove opštine nastavu pohađa 4.000 dece. Grad ima dovoljno novca da ulaže u osnovne škole i svaka škola koja ima projekte, zalaže se i bori, dobiće pomoć od grada“, naglasio je Nikodijević.

On je ovom prilikom obećao da će Grad Beograd u narednoj godini pomoći da se kupi sva potrebne oprema za školu „Vuk Karadžić” i najavio nove adaptacije za sledeću godinu.

„Imamo još škola na teritoriji opštine Lazarevac koje je potrebno preuređivati i u koje treba ulagati. Tako ćemo sledeće godine ulagati u školu ‘Dule Karaklajić’, koja je građena šezdesetih, a dograđivana sedamdesetih godina. Za ovu škou koju ne postoji ni projektna dokumentacija. Izdvojeno je 20 miliona dinara za izradu projektne dokumentacije i ozakonjenje, a zatim ćemo se baviti njenom adaptacijom. Trenutno primamo zahteve predškolskih i školskih ustanova za ulaganje u narednoj godini i opredeljujemo novac“, naveo je predsednik Skupštine grada.

Prema njegovim rečima, najviše je zahteva za adaptacije odeljenja Predškolske ustanove „Lazarevac”, i to za menjanje stolarije, fasade, mokrih čvorova, ali drugih stvari.

„Podržavam odluku da i opština pomaže i finansira tekuća održavanja, kao i odluku opštine da svoje najbolje đake i studente nagrađuje stipendijama koje će im olakšati put uspeha kojim su krenuli“, istakao je Nikodijević.

On je još jednom zahvalio direktorki na uspešnom vođenju škole i izrazio nadu da će tako u budućnosti izgledati i druge škole u Beogradu.

Direktorka škole Verica Anđelić je rekla da će ova škola nastaviti da unapređuje svoje kapacitete iako je već sada jedna od boljih škola na teritoriji Beograda.

„Želja nam je da uslove koje imamo poboljšamo i da se u našu školu svake godine sve više dece upisuje. Do sada smo dobili mnogo toga od grada i to smo iskoristili najbolje što smo znali. Nedostaju nam još neke stvari kako bi ova škola zaista imala odlične uslove“, rekla je Anđelićeva i dodala da će sve to svakako uticati da deca postižu bolje rezultate.

Predsednik Saveta za obrazovanje Opštine Lazarevac Marko Mijušković istakao je da je ova opština uložila ove godine 10 miliona dinara za obrazovanje, od čega je uloženo pet miliona dinara za stipendije svojim najboljim đacima i studentima, saopštio je Beoinfo.

Sredstva su izdvojena s ciljem da se pomogne mladima da opstanu na dobrom putu uspeha i ostanu u svojim gradovima i tu se zaposle. Takođe, opština je opredelila i pet miliona dinara za tekuće održavanje svih osnovnih škola na teritoriji opštine, rekao je Mijušković.

(Tanjug)