Inicijativa Ne davimo Beograd pozvala gradjane da se pridruže 100. Kritičnoj masi biciklista

Inicijativa „Ne davimo Beograd“ pozvala je gradjane da se u 17.00 časova na beogradskom Trgu Nikole Pašića pridruže jubilarnoj, stotoj mesečnoj vožnji „Kritična masa“ kojom gradjani koji koriste bicikl kao prevozno sredstvo ukazuju na svoja prava u saobraćaju.

Inicijativa „Ne davimo Beograd“ je gradjane pozvala da organizatora „Kritične mase“, Udruženje gradjana „Ulice za bicikliste“ podrže u naporima za nalaženje načina da bicikl kao sredstvo prevoza bude u većoj meri prisutan na beogradskim ulicama.

Navodeći da je biciklistički saobraćaj najzdraviji oblik prevoza u gradu, Inicijativa je ocenila da se planiranju mreže biciklističkih staza mora pristupiti „ozbiljno i sveobuhvatno, sa idejom da biciklistički saobraćaj doprinese otklanjanju saobraćajnih gužvi i smanjenju zagadjenosti vazduha u Beogradu“.

„Nakon skoro devet godina od prve ‘Kritične mase’ na beogradskim ulicama, stvari se menjaju sporim tempom, za šta je najviše zaslužna nezainteresovana gradska vlast, iako ima sve više biciklista u Beogradu. Zato danas svi na Trg Nikole Pašića na Kritičnu masu, ponesite zvonca, trubice, vuvuzele, zvučnike, da nas svi čuju i da se vozimo za lepši, čistiji i zeleniji Beograd!“, piše u saopštenju Inicijative „Ne davimo Beograd“.

Organizatori jubilarne, 100. „Kritične mase“ najavili da će okupljanje gradjana početi u 16.30 na Trgu Nikole Pašića.

Trasa današnje biciklističke vožnje kroz Beograd, uz policijsko obezbedjenje, biće dugačka 16 kilometara: od centra Beograda do Senjaka, pored Beogradskog sajma i Mostom na Adi preko Save stići do Novog Beograda, zatim do same ivice Zemuna, a potom preko Brankovog mosta, kraj Kosančićevog venca i Kalemegdana do „Dorćol placa“.

Kraj 100. Kritične mase biće u „Dorćol Platzu“, gde gradjane, bicikliste i goste nakon vožnje očekuje zabava uz muziku do 22 časa.

U Beogradu je pre više od osam godina, aprila 2011. godine, prvi put priredjena Kritična masa – grupna vožnja biciklista ulicama grada kojom se ističe da su biciklisti ravnopravni i korisni učesnici u saobraćaju i da grad pripada ljudima, a ne motornim vozilima.

Prva Kritična masa je bila u San Francisku 1992. godine, a sada se jednom mesečno održava u više od 300 gradova sveta da bi se javnosti i vlastima skrenula pažnja na potrebe i svakodnevne probleme biciklista i biciklistkinja u saobraćaju.

Pravila za učestvovanje u „Kritičnoj masi“:

