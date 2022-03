Institut: Poziv dobrovoljnim davaocima krvi, brojne akcije u Beogradu

Institut za transfuziju krvi Srbije pozvao je danas gradjane da daju krv, što mogu da učine u brojnim akcijama na terenu, kao i u njihovim prostorijama u Svetog Save 39, radnim danima od 7.00 do 19.00 i subotom i praznicima od 8.00 do 15.00 časova.

U ponedeljak, 21. marta, organizovane su dve akcije u Novom Beogradu i to u „Dekatlonu“ od 13.00 do 17.00 časova i u transfuziološkom autobusu ispred Hrama Svetog velikomučenika Dimitrija od 11.00 do 16.00 sati, preneo je Beoinfo.

U utorak, 22. marta, krv se može dati u Crvenom krstu Palilule od 12.00 do 17.00 časova, na Starom gradu u prostorijama Prve ekonomske škole od 10.00 do 14.00 časova i ispred Doma zdravlja na Čukarici od 9.00 do 14.00 časova.

U sredu, 23. marta, u istom vremenskom periodu kao i na Čukarici akcija je organizovana ispred „Maks beta“ u Novom Beogradu, dok se u četvrtak, 24. marta, krv može dati na više lokacija: Mladenovac, Centar za kulturu i turizam, od 10.00 do 16.00, Crveni krst Obrenovac od 9.00 do 14.00 i Elektrotehnička škola „Nikola Tesla“ na Starom gradu od 10.00 do 16.00 časova.

U petak, 25. marta, transfuziološki autobus će se nalaziti ispred Starog Merkatora u Novom Beogradu od 10.00 do 15.00 časova, kao i u istom vremenskom periodu u „Komtrejdu“ u ovoj opštini. Istog dana krv se može dati i u Gradskoj opštini Stari grad od 12.00 do 16.00 časova.

Za vikend, 26. i 27. marta, preciznije u subotu, akcije su planirane u Mesnoj zajednici u gročanskom naselju Leštane od 9.00 do 13.00 i u rakovičkom naselju Vidikovac ispred Crkve Svetog preobraženja Gospodnjeg od 9.00 do 14.00 časova, dok su u nedelju ekipe Instituta na Voždovcu u Visokoj školi za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo od 10.00 do 14.00 časova.

„Budi dobrovoljni davalac krvi, nadmaši sebe, pomozi nekome da bude pobednik u svojoj borbi”, poručili su iz Instituta za transfuziju krvi Srbije.

(Beta)

