Institut za trasfuziju krvi apelovao na gradjane da daju krv

Institut za transfuziju krvi apelovao je danas na gradjane da su hitno potrebni davaoci A negativne i 0 negativne krvne grupe.

„Uprkos apelima upućenim prethodnih dana, odziv gradjana navedenih krvnih grupa je nedovoljan za zbrinjavanje pacijenata kojima je neophodna transfuzija krvi“, navodi se u saopštenju.

Osim u Institutu za transfuziju krvi Srbije, Svetog Save 39, u Beogradu, gradjani krv mogu da daju danas i sutra i na drugim lokacijama.

U četvrtak, 14. januara na Zvezdari, kod Vatrogasne brigade od 7.30 do 9.30; na Zvezdara kod JKP „Beograd put“ od 10 do 12.30; U Kostolcu kod PD „Prim“ d.o.o. od 9 do 14.00 i u Loznici kod Vukovog doma od 10 do 16.00.

U petak, 15. januara na Voždovcu u Tržnom centru „Banjica“ od 11 do 16.00; u Novom Beogradu kod Hrama Svetog velikomučenika Dimitrija od 11 do 16.00; u Obrenovcu u Crvenom krstu od 10 do 16.00 i na Savskom vencu u Fudbalskom klubu „Crvena zvezda“ od 10 do 18.00.

(Beta)

