Institut za vestacku inteligenciju i BG, saradnja na inovacij

BEOGRAD – Između Instituta za veštačku inteligenciju i Grada Beograda potpisan je sporazum koji će omogućiti da ubuduće Beograd i taj Institut sarađuju na inovacijama, a potpisivanju su prisustvovali i premijerka Srbije Ana Brnabić i ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Branko Ružić.

Premijerka je čestitala potpisnicima sporazuma na tome što su pokazali inicijativu i preduzimljivost da osmisle novi projekat koji će biti od koristi Beograđanima, ali i na tome što će pilotirati projekte koji ako se pokažu uspešnim, kako dodaje, će biti implementirani i u drugim gradovima Srbije.

Takođe, te projekte, kako je kazala, Srbija će moći da ponudimo i Evropi i svetu.

Govoreći o veštačkoj inteligenciji u našoj zemlji, Brnabić je kazala da je Vlada uz pomoć domaćih istraživača, nasih istraživača iz inostranstva i privrede uspela brzo da završi Strategiju, a ubrzo zatim osnovan je i Institut, koji je već potpisao svoj prvi ugovor o poverljivosti sa jednim velikim nemačkim investitorom – Kontinentalom.

„Samo to nas pozicionira na određeno mesto, a Institut pregovara sa još najmanje dve međunarodne kompanije kako bi i sa njima krenuli u saradnju.Time privreda dobija zamajac, konkurentnost i time pravimo kvalitativnu razliku. Za nekoliko godina ćemo moći da se takmičimo sa najboljim zemljama u Evropi“, kazala je premijerka.

Istakla je da se značajan broj naših istraživača koji su imali izuzetno dobre poslove u inostranstvu vratio na poziv države i sada radi u Institutu.

„To je odraz poverenja tih ljudi ne samo u Institut, već i u zemlju“, kazala je.

Brnabić je podsetila da se sa digitalizacijom u Srbiji krenulo 2017. godine i navela da je tada malo ko verovao da je Srbija zemlja koja ima neverovatan potencijal da bude jedan od lidera u nečemu tako naprednom.

„Danas to niko ne dovodi u pitanje, posle samo šest godina pokazali smo da Srbija to može“, kazala je premijerka i navela da iz godine u godinu nama se izvoz IT usluga povećava, a da će ove godine iznositi dve milijarde evra, dok će suficit u toj oblasti biti više od milijardu evra ove godine.

Navodeći da se 2019. godine razmišljalo o tome šta je sledeći korak da se ide dalje u modernizaciju i kako bi se povećala razlika između Srbije i konkurenata u regionu, ali i Evropi, premijerka kaže da je jedna od glavnih stvari koja je identifikovana veštačka inteligencija, dok je druga stvar biomedicina, biotehnologija, bioinformatika i biodiverziteta.

„Čini mi se da uspevamo da trčimo brže od ostalih i da imamo ono što je najpotrebnije – viziju, talenat i sposobne ljude, sve što nam je potrebno da nastavimo da napredujemo što će dovesti do toga da naša ekonomija bude jača, do rasta prosečnih plata, samim tim penzija, kao i sve veće stope rasta i na kraju krajeva da uspemo da nadoknadimo ono izgubljeno vreme devedesetih godina i prve decenije dvehiljaditih i da se establiramo kao lideri“, kazala je Brnabić.

Ministar Ružić izrazio je uverenje da je ovo veliki dan za Beograd i Institut, ali i za inovacije i implementaciju veštačke inteligencije u sve pore našeg društva, bez dehumanizacije, već da olakša život, ubrza procese, uštedi vreme, energiju.

„Važno je da se naši najučeniji ljudi služe modernim tehnologijama i da osmišljavaju proizvode kojima možemo da se ponosimo“, kazao je.

Prema njegovim rečima, uvođenje veštačke inteligencije u sistem jedne metropole kakav je Beograd je refleksija koliko je država ulagala u razvoj veštačke inteligencije.

Ističe da je veštačka inteligencija najbrže rastuća tehnologija i u tom smislu kaže da su procene da će ta oblčast da vredi 500 milijardi evra do 2025. Godine.

„Radili smo mnogo na razvoju strateških okvira, infrastrukture, na tome da nase najeminentnije istraživače rasejane po svetu uključimo u ovo što se radi u Srbiji“, kazao je Ružić i čestitao Beogradu i Institutu uz poruku da država, resorno Ministarstvo, kao i cela Vlada uvek daju punu podršku za ono što je dobro i za Beograd, ali i za celu Srbiju.

Sporazum su u Naučno – tehnološkom parku u Beogradu potpisali gradonačelnik Beograda Zoran Radojičić, direktor Instituta za veštačku inteligenciju Dubravko Ćulibrk i direktor JKP „Parking servis“ Andrija Čupković, a Ćulibrk je naveo da je misija Instituta da se iskoristi sva ekspertiza u zemlji, ali i u inostranstvu i to sve sa ciljem da se napravi ekonomija zasnovana na znanju primenom veštačke inteligencije.

„Veštačka inteligencija se sada već smatra tehnologijom široke primene, kao i električna energija“, ukazao je Ćulibrk i naveo da su projekcije takve da će do 2025. godine 126 milijardi dolara biti potrošeno samo na sooftver za veštačku inteligenciju, ne računajući u to robotiku.

Radojičić je rekao da je Beograd ponosan što ima Naučno-tehnološki park kroz koji je do sada prošlo više od 3.000 ljudi koji su, kako kaže, dali doprinos inovativnim idejama.

Kao jedan od primera saradnje Instituta za veštačku inteligenciju i Grada Beograda i koncepta veštačke inteligencije, Radojičić je naveo „Oko sokolovo“ i kazao da to da je ideja od početka dobra govori i to što su mnogi gradovi iz okruženja zainteresovani za taj projekat.

Kazao je i da je važno da se mladim ljudia koji su uspešni i u svetu, ali i kod nas, kroz ovaj vid saradnje otvori mogućnost da iako odu u svet da se edukuju, da se vrate i da svi zajedno radimo na tome da Beograd bude još bolji grad za život.

(Tanjug)

