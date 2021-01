Invalidska kolica za devojku čija je porodica skupljala reci

BEOGRAD – JKP „Gradska čistoća“ uručilo je danas invalidska kolica devojci iz beogradskog naselja Borča, u opštini Palilula, koja je nepokretna, a čija je porodica skupljala reciklabile.

Ideja, humanitarnog karaktera, potekla je od udruženja građana „EKO-Pančevački rit“ iz Borče koja se bavi sakupljanjem reciklabilnog materijala.

Predsednik udruženja Zoran Janković objasnio je da je želja da se njome u stvari probudi svest građana i skrene pažnja da treba da selektuju svoj otpad.

„Naše udruženje je pokrenulo akciju za sakupljanje za invalidska kolica devojci kojoj je to preko potrebno. Gradska čistoća nam je izašla u susret, dala tehničku podršku i besplatno servisirala. Sva sredstva, a to je 112.000 dinara koja je uplatila, preusmerili smo na Tanju Nikolić“, istakao je Janković za Tanjug.

On je dodao da je glavna poruka građanima da ne bacaju otpad u kante za smeće i kontejnere već da ga selektuju a sve zainteresovane uputio da pozovu to udruženje koje će, kako je naglasio, doći besplatno i odneti reciklažni otpad.

Izvršni direktor u JKP „Gradska čistoća“ Mihailo Dosković kazao je da to komunalno preduzeće vrlo dobro sarađuje sa svim udruženjima, a posebno sa udruženjem EKO-Pančevački rit.

„Zajedno radimo i zaštićujemo životnu sredinu. Ovo je dobra i humana ideja da za sve prikupljene i predate reciklabile dobiju nadoknadu i sva sredstva utroše za akciju koja je, mladoj devojci Tanji Nikolić, nažalost, vrlo dragocena, da joj se kupe invalidska kolica“, kazao je Dosković.

(Tanjug)

