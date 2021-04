Iskustvo nemačkog izveštača iz Srbije i regiona pretočeno u udžbenik novinarstva

Fondacija Fridrih Nauman za slobodu objavila je udžbenik „Kvalitetno novinarstvo u Jugoistočnoj Evropi“, dugogodišnjeg direktora kancelarije nemačke agencije dpa u Beogradu Tomasa Braja (Thomas Brey), na srpskom jeziku i sa više od 120 analiza različitih načina kršenja novinarskih standarda.

Udžbenik je namenjen mladim, kao i iskusnim novinarima, i obradjuje osnove novinarstva i oblika novinarskog izražavanja, važne i korisne medijsko-pravne postulate, a nudi i vežbe sa kritikom i praktičnim rešenjima najčešćih zanatskih grešaka koje su prisutne u izveštajima i medijima regiona.

Glavni urednik agencije dpa Sven Gezman napisao je u uvodniku udžbenika da je zadatak, izazov i rizik novinara, naročito u društvima koja nisu slobodna, da se suprotstave tom trendu, i da se to pre svega odnosi na one koji iz dana u dan na licu mesta proveravaju da li je tačno ono to se tvrdi.

„Ko je, kao ja, imao sreće da u toku svog novinarskog bitisanja upozna mnogo takvih kolega kao što je autor ove knjige Tomas Braj, taj još ne gubi nadu da se svim tim malim i velikim lažima, poluistinama, izvrtanjima u politici, u kulturi ili privredi niko neće suprotstaviti“, napisao je Gezman u uvodniku.

On je medjutim, konstatovao i da Brajov udžbenik o novinarstvu, takodje „tužno svedoči“ i da su „prečesto upravo novinari uključeni u prenošenje lažnih činjeničnih stanja u svet pod velom informacije“, ali da baš zato svaki dan valja uvežbavati sposobnost da se čita izmedju redova i otkriva izostavljeno.

Udžbenik u prvom delu nudi temeljan uvid i analizu trendova na medijskoj sceni u Srbiji iz brojnih izvora, ali kako se autor ogradio, ipak na osnovu malo dostupnih referentnih podataka, kao i u aktuelnu situaciju u medijima u Zapadnoj Evropi, na primeru nemačkog tržišta.

Teoretski deo posvećen je oblicima novinarskog izražavanja i suštinskim zadacima novinara, uz praktične savete i najvažnije zanatske trikove, pravila i rešenja korisna svakom ko se bavi izveštavanjem javnosti i pisanjem publicističkim stilom.

Korisne su i preporuke iz poglavlja medijsko-pravnih osnova za ozbiljno novinarstvo – o odnosu prema izvorima, ili prema sagovorniku (informantu) i informacijama koje daje, citatima, činjenicama naspram iznošenja mišljenja, izveštavanju zasnovanom na sumnji, dužnoj pažnji, pravima ličnosti, privatnosti, i sličnim zakonskim i zanatskim začkoljicama.

Više od polovine udžbenika posvećeno je primerima medijskog izveštavanja, najčešćim greškama, medju kojima su jezička preterivanja, prikrivanje suštine detaljima, komentarima i slično, a obuhvaćeni su štampani, elektronski i onlajn mediji i medijski napisi objavljeni u Srbiji, ali i u Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj.

Analizirane su objave listova Blic, Večernje novosti, Danas, Politika, podgoričkih Vijesti, hrvatskog Novog lista i Jutarnjeg lista, sarajevskog Dnevnog avaza, B92, TV N1, RT Crne Gore, sajtova Poslovni.hr, Index.hr, Vecernji.hr, Kaportal.ba, Klix.ba i Dan onlajn, Glas Srpske, tabloida Kurir i Informer, Sputnjika, Tanjuga i Novinske agencije Beta.

Autor Tomas Braj doktorirao je na Univerzitetu Bohum, od 1980. bio je urednik nemačke agencije dpa u Esenu i Hamburgu, a od 1983. dopisnik dpa za balkanske zemlje sa sedištem u Beogradu; od 1993. dopisnik, a zatim i direktor kancelarije dpa u Beču, od 2004. direktor dopisništva dpa u Beogradu za Jugoistočnu Evropu.

Braj je od 2012. angažovan kao predavač na nemačkim univerzitetima poput Dizburga i Regensburga u predmetu političke nauke, 2019. predavač na visokoj strukovnoj školi Vilhelmshafen u oblasti žurnalizma, a o problemima Jugoistočne Evrope redovno predaje na univerzitetima u Minhenu, Tibingenu i Bonu.

(Beta)

