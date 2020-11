„Ispraćaj i sahrana patrijarha veliki epidemiološki rizik“

Epidemiolog Predrag Kon rekao je danas da su ispraćaj i sahrana patrijarha Irineja najavljena za nedelju u ovom trenutku veliki epidemiološki rizik, i da je njegova dužnost da to kaže.

„Ono što ja moram da kažem je da je veliki rizik u ovoj situaciji, sam ispraćaj i sama sahrana. To je moja dužnost. Sa druge strane, sve one koji osećaju takvu potrebu, ja najlepše molim da koriste zaštitu koja postoji, da vode računa o distanci, da izbegavaju svaku mogućnost da dođe do zaraze“, rekao je Kon za RTS.

On je naveo i da su mere na snazi, uključujući zabranu okupljanja više od pet osoba, ali da je istovremeno jasno da svaki vernik oseća potrebu da isprati svog patrijarha.

Zvanično, taj skup u ovoj situaciji nije prihvatljiv epidemiološki, ukazuje Kon, ali sa druge strane, kako je dodao, to je nešto što niko ne može da zabrani.

Kon je preneo i da je medicinski deo Kriznog štaba instistirao na usvajanju rigoroznijih mera i predlog dostavio predsednici Vlade.

Očekuje da će ih Vlada usvojiti i da će biti saopštene sutra. „Očekujem da će to sutra da se zvanično saopšti“, napominje Kon, koji ne želi unapred da govori o novim merama, ali navodi da su rigoroznije od onih koje su na snazi.

Ocenjuje i da teško može da se dese da Vlada me prihvati nove preporuke.

Kon upozorava da se u Beogradu dnevno otkriva više od 2.000 novih slučajeva, a praktično se 20.000 dnevno pojavljuje. „To je 10 puta više nego što otkrivamo“, naglasio je on.

„Molio bih posebno starije i koji su posebno osetljivi da sebi ne dozvole rizik kakav će biti na toj sahrani.

Upozorio je da virus hara Srbijom.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.