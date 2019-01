Istoričar: Tabloidi u Srbiji koriste metode fašističke propagande iz Drugog svetskog rata

Tabloidi u Srbiji koriste ekstremističku propagandu koja je slična onoj fašističkoj u okupiranoj Srbiji iz vremena Drugog svetskog rata, ocenio je danas istoričar Darko Gavrilović.

„Izvlačenje tudjih reči iz konteksta, pristrasno izveštavanje, bezočno laganje, izmišljanje od prvog do poslednjeg slova… To je jezik kojim se služe svi oni koji raspaljuju danas mržnju, kao i njihovi poslušnici On (jezik) kod ljudi održava živim neznanje o tome da u ratovima samo smrt pobedjuje“, rekao je Gavrilović u intervjuu za portal Autonomija (www.autonomija.info).

Prema njegovim rečima, tabloidi redovno izveštavaju na pojednostavljeni „crno-beli način“, pa tekstovi često imaju isti šablon – anonimni izvori dojavljuju, ili tajni dokumenti stranih obaveštajnih službi otkrivaju, uvek postoji nekakva svetska zavera, kao što je, kako je rekao, nacistička propaganda pisala o jevrejskoj svetskoj zaveri.

„U tekstovima nikad nema nijednog dokaza za tvrdnje, a često su to upravo tekstovi sa naslovnica, koji prodaju novine. I sve to narod guta u velikim zalogajima, alavo i bez žvakanja. Problem nastaje prekasno. Onog trenutka kada te nesažvakane laži tresnu na prazan stomak“, kazao je Gavrilović.

Intervju sa Gavrilovićem objavljen je na Medjunarodni dan sećanja na žrtve Holokausta, a on je nedavno objavio knjigu „Mit o neprijatelju, antisemitizam Dimitrija Ljotića“.

Gavrilović je rekao da je knjigu napisao jer je Srbija postala „raj za pokušaje sudskih rehabilitacija ekstremnih desničara i saradnika okupatora“.

„Da bi ih zaustavili na vreme ili barem na sudu, ova knjiga treba da svojom dokumentovanom gradjom posluži kao dokaz koji bi sprečio političku rehabilitaciju Ljotića“, naveo je Gavrilović.

„Ljotićevci su se divili nacistima. Neizostavne su bile pohvale zboraškom savezniku, a za Ljotića uzornom i hrabrom čoveku – Adolfu Hitleru. I o Ljotiću su lepo mislili nacisti. Viktor von Heren, nemački diplomata u Jugoslaviji od 1933. do 1941, pisao je svom Ministarstvu sve najlepše o Ljotiću i njegovom Zboru. Neki ljotićevci su uporedjivali Hitlera sa Mesijom…“, naveo je Gavrilović.

Dodao je da postoji veliki broj primera koji govore u prilog tome da su Ljotić i njegovi sledbenici bili saradnici okupatora, da su „sa njima gajili lepe odnose“ i da su im svesrdno pomagali u Holokaustu koji je počinjen na teritoriji Srbije i u kojem je ubijeno oko 90 odsto srpske jevrejske populacije.

„Kao što nasilnici ne mogu da žive sa istinom, tako ni preživeli ne mogu živeti bez nje. To nasilnici znaju. Zbog toga propagandom raspaljuju predrasude kod miliona čitalaca i slušalaca jer su svesni da je to lakše nego da nastoje jednog uveriti logikom u istinu“, rekao je Gavrilović.

(Beta)