Istraživanje: Onlajn se najčešće kupuje garderoba i plaća pouzećem

Onlajn kupovinom se najviše služe stariji iz generacije Z (19 do 23 godine) i milenijalci (do 24 do 39 godina) dok najveći procenat bejbi bum generacije (od 54 do 60 godina) nikad ne kupuje online (52 odsto), podaci su iz istraživanja koje je sproveo CESID.

Prema vrsti artikala najviše ispitanika kupovalo je odeću i obuću 62 odsto, elektronske aparate 21 odsto, stripove i novine 18 odsto, dok je hranu i piće nabavljalo svega 7 odsto ispitanika, navodi se u istraživanju koje je sproveo CESID na uzorku od 1.198 gradjana starosti izmedju 12 i 60 godina.

Gotovo tri četvrtine ispitanika koji su kupovali robu onlajn navode da najčešće plaćaju pouzećem (74 odsto). Robu naručenu onlajn karticom plaća 14 odsto gradjana, 6 odsto gradjana navodi da koristi Pej pal (Pay Pal), a isto toliko (6 procenata) virman, odnosno uplatnice.

Potpuno poverenje u sisteme zaštite podataka prilikom onlajn kupovina ima 4 odsto ispitanika, dok je 33 odsto onih koji uglavnom imaju poverenje. Da uopšte nema poverenja u zaštitu podataka reklo je 18 odsto ispitanika, dok je još oko četvrtine (26 odsto) reklo da uglavnom nema poverenja. Najviše poverenja imaju stariji pripadnici generacije Z i milenijalci, dok je najmanje poverenja kod „bejbi bumera“, navodi se u istraživanju.

Istraživanje je sproveo CESID u saradnji sa Propulsion uz podršku USAID u okviru Projekta za podršku medijskim inicijativama i partnerstvima, u periodu od 25. avgusta do 10. septembra na teritoriji Srbije.

(Beta)

