Istraživanje: Svaki četvrti gradjanin Srbije prati od 10 do 19 influensera

Svaki četvrti gradjanin Srbije uzrasta od 12 do 60 godina prati izmedju 10 i 19 influensera, a svaki deveti kupuje proizvode koji oni preporučuju, pokazalo je istraživanje koje je sproveo CeSID za program Nova pismenost.

Istraživanje je pokazalo da oni dele i iste stavove kao influenseri koje prate, posebno zato što im ovi uticajni ljudi s interneta slikaju svet „onakav kakvim on jeste“.

„U proteklih godinu dana došlo je do povećanja praćenja influensera i influenserki na oba nivoa: sada 53 posto gradjana pasivno prati influensere, u odnosu na 38 posto prošle godine, a njih 13 odsto aktivno (11 odsto pre godinu dana). Što su ispitanici mladji, to aktivnije prate influensere, koji se polako etabliraju kao poseban medij, i to vrlo uticajan i značajan“, piše u istraživanju.

Vanja Banković iz organizacije „Propulsion“ izjavila je da trenutno nastaje „jedna digitalna generacija“ i da je tim mladim ljudima potrebna podrška onih članova društva na koje su najčešće upućeni, a to su pre svega roditelji i nastavnici.

„U Srbiji se snažno oseća generacijski jaz u kome su mladi u velikom procentu korisnici društvenih mreža i dobro upoznati sa influenserima, nasuprot populaciji starijoj od 55 godina koja i dalje konzumira tradicionalne medije i za koje su nove mreže, poput Tiktoka, i influenseri udaljeni, a neretko i teško shvatljivi koncepti“, rekla je ona.

Dodala je da samim tim raste nerazumevanje izmedju mladih i roditelja, a strah i stereotipi koji se često gaje prema društvenim mrežama i influenserima čine da se ne razumeju ti novi mediji koji su najmladjima glavni izvor informisanja, formiranja stavova i oblikovanja ponašanja.

„U našim istraživanjima roditelji kažu da najčešće pribegavaju zabranama ili ograničenjima kako bi kontrolisali onlajn sadržaje koji mladi prate. Medjutim, tako se samo produbljuje nerazumevanje izmedju generacija. Uputimo se, razgovarajmo jedni sa drugima i prevaziđimo strah kako ne bismo mlade prepustili samima sebi u snalaženju sa ovim novim medijima“, istakla je ona.

Influenser je pojam koji se gradio vremenom, onako kako su se menjale okolnosti, medijske navike i tehnologije, piše u istraživanju.

Dodaje se da influenseri utiču na 40 odsto mladih, a njihov uticaj se povećava spuštanjem starosne granice, pa 50 odsto mladih izmedju 12 i 14, odnosno 42 odsto mladih između 15 i 18 godina kažu da na njih utiču influenseri.

Program Nova pismenost partnerski vode Američka agencija za medjunarodni razvoj (USAID) i organizacija Propulsion.

(Beta)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.