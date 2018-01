Iz minusa u plus 15: Narednih dana čekaju nas velike temperaturne oscilacije

U Srbiji će u narednih pet dana vreme biti pretežno sunčano vreme sa povremeno prolećnim temperaturama, uz nešto hladnija jutra.

Prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ), od danas pa sve do srede, maksimalna dnevna temperatura u većem delu zemlje biće od osam do 15 stepeni Celzijusa, ali će jutra „ići“ i u minus. Jutra će biti hladnija, a nešto niže temperature očekuju se sutra, kada će prosečna jutarnja temperatura dostići šest stepeni ispod nule. Narednih dana prosečna temperatura tokom jutra biće do tri stepeni ispod nulel, prenose beogrdski mediji.

Vreme bi trebalo da bude još prijatnije sredinom naredne nedelje, posebno u sredu, kada će maksimalna dnevna temperatura dostići 15 stepeni.

Nešto hladnije će biti na planinama na planinama, dok će u Beogradu preovlađivati toplo vreme sa temperaturama od 1 do 13 stepeni Celzijusa.

Slično će biti narednih dana i u Novom Sadu, dok će u Nišu jutarnja temperatura u nedelju i ponedeljak biti tri odnosno jedan stepen ispod nule.

Samo u nedelju će biti hladnije u Kragujevcu dok će maksimalna dnevna narednih pet dana dostizati 14. podeok.