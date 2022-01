Izgradnja Linijskog parka pocinje u ponedeljak, 24. januara

BEOGRAD – Ekipe JKP „Zelenilo Beograd’ će u ponedeljak, 24. januara, započeti radove na izgradnji prvog segmenta Linijskog parka koji se prostire od Beton hale do bastiona Sv. Jakova, dok će se druga celina, za čiju će izgradnju takode biti zaduženo to preduzeće, prostirati od bastiona Sv. Jakova do SC „Milan Gale Muškatirović“.

Površina na kojoj će biti izvođeni radovi u prvoj celini iznosi 12.733,5 kvadratnih metara, a u okviru pripremnih radova, koji počinju u ponedeljak, vršiće se uklanjanje nanosa, korova, naplavina, nepoželjne biljne vegetacije kao i divljih deponija.

„Na ovoj površini trenutno postoje šetna i biciklistička staza, ostaci nekadašnje železničke pruge, kao i malo slobodnih zelenih površina koje su mahom devastirane i obrasle samoniklom vegetacijom“, navodi se u saopštenju „Zelenila Beograd“.

Dodaje se da novoprojektovano rešenje podrazumeva razdvajanje glavne pešačke zone i biciklističke staze trakom zelene površine kako bi se pešači odvojili od biciklista čime se, navodi se, osim estetskog doživljaja ovaj prostor poboljšava i sa aspekta bezbednosti korisnika zelene površine.

Pešačka staza, koja će biti formirana na mestu postojeće, predviđena je sa zastorom od kamenih ploča na površini od 1.559,17 kvadratnih metara i biće oivičena sivim granitnim, frezovanim ivičnjakom, dok će na suprotnoj strani uz zastor biti postavljena metalna ograda po ugledu na postojeću ogradu ispred Beton hale.

U saopštenju je navedeno, da se novoprojektovana biciklistička staza pruža duž pešačke, od restorana „Bella vista“ do metalnog mostića – rampe, odakle se odvaja i ide iza novoprojektovane kaskadne betonske zaštitne, po postojecoj trasi.

Biciklisticka staza biće izgrađena od asfaltnog zastora površine 1004,60 kvadratnih metara, a na mestu postojećeg obezbeđenja nasipa predviđena je izrada nove betonske kaskadne zaštite nasipa.

Kako bi se obezbedio kontinuitet između postojećeg šetališta i novoprojektovanog rešenja, površina ispred restorana „Bella vista“ osmišljena je kao plato sa zelenim brdašcima kako bi prostor bio dodatno oplemenjen.

Da bi se obezbedila sigurnost i udobnost budućim korisnicima, prostor će biti opremljen parkovskim mobilijarom – metalnom ogradom, šest komada malih kamenih klupa, sedam komada velikih kamenih klupa, 13 malih klupa sa naslonom, 14 komada đubrijera, 13 komada velikih drvenih sedišta na tribinama kao i tri komada malih drvenih sedišta na tribinama.

U okviru betonske kaskadne zaštite nasipa planirano je ozeleljavanje žardinjera perenama i sadnja sadnice ukrasnog drena, dok je duž zelene površine iznad kaskadne zaštite planirana sadnja visećeg ruzmarina.

S obzirom na položaj podzemnih utvrđenja Beogradske tvrđave, planirana je sadnja osam komada drvorednih sadnica visokih lišćara u delu gde je dozvoljeno, a čitav prostor biće oplemenjen sa 83 komada lišćarskog šiblja, 4.664 komada različitih vrsta perena, 717 komada različitih vrsta ukrasne trave, 78 komada lukovice i 60 komada poleglih četinara.

Automatski sistem za zalivanje „kap po kap“ biće ugrađen za navodnjavanje žbunja i perena, dok će za travnjak biti ugrađeni rasprskivači, navodi se u saopštenju i dodaje da će oko drvorednih sadnica biti ugrađen sistem za zalivanje korenovog busena sadnica drveća.

U toku trajanja radova doći će do izmene režima saobraćaja u ulici Bulevar vojvode Bojovića i to tako što će biti formirana dva ulazno-izlazna punkta za ulazak, odnosno izlazak mehanizacije i građevinskih mašina na gradilište.

Jedan punkt biće otvoren kod Beton hale, dok će drugi biti postavljen kod bastiona Sv. Jakova, navodi se u saopštenju u kom se dodaje da vrednost ove investicije iznosi 134.743.469,30 dinara.

