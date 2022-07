Izgradnja sekundarne kanalizacione mreze u Akademskoj ulici

BEOGRAD – U opštini Zemun u toku su radovi na izgradnji sekundarne kanalizacione mreže u Akademskoj ulici koja je zbog toga zatvorena za saobraćaj od raskrsnice sa ulicama Avijatičarski trg do raskrsnice sa Štrosmajerovom, i to po fazama do 8. avgusta.

Projektom izgradnje kanalizacione mreže u Starom jezgru Zemuna obuhvaćeno je 30 ulica sa 6,5 kilometara nove kanalizacione mreže, navodi se na opštinskom sajtu.

Precizira se da se radi kišna kanalizacija dužine 5.280 metara, dok će odvodi za otpadne vode biti u dužini od 1.165 metara, kako bi se obezbedilo priključenje korisnika na gradsku kanalizacionu mrežu.

(Tanjug)

