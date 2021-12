Izlila se nafta iz cisterne na putu Paraćin-Zaječar

BEOGRAD – Do izlivanja nafte iz cisterne došlo je na putnom pravcu Paraćin – Zaječar, deonica od Zvezdana do Selišta, na deonici Negotin – Zaječar (između km 105 i km 113) i na državnom putu II A reda broj 165 ( od km 63,5 do 68 km), prolaz kroz Zaječar, sve u pravcu ka Paraćinu.

Mesta gde se izlila nafta, obezbeđena su saobraćajnom signalizacijom. Saobraćaj se odvija usporeno, saopšteno iz JP „Putevi Srbije.

(Tanjug)

