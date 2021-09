Izložba o ulici koja najbolje oslikava razvoj Beograda

BEOGRAD – Ne postoji ulica koja bolje oslikava napredak Srbije od Ulice kneza Miloša koju očekuje velika rekonstrukcija, izjavio je danas zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić.

On je otvorio izložbu Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda „Spomeničko nasleđe Ulice kneza Miloša“ koja ce građanima biti dostupna do kraja godine.

Time je počela manifestacija „Dani evropske baštine“, saopšteno je iz Gradske uprave.

„Ne postoji ulica u Srbiji koja bolje oslikava napredak Srbije od vremena prvog i drugog hatišerifa, kada je počeo da se menja i modernizuje naš grad. Čeka nas ozbiljna rekonstrukcija ove ulice“, izjavio je Vesić.

Prema njegovim recima, posle radova ulica će ličiti na Topčiderski drum sa duplim drvoredom, biciklističkom stazom i neće biti parkiranja.

„Posebno sam ponosan što je od 2017. do danas proglašeno devet kulturno-istorijskih celina koliko ih je nažalost bilo i od 1960. do 1990, a nakon toga do 2017. nijedna. To znači da ste za četiri godine uradili posao koji je pre toga rađen 57 godina“, istakao je zamenik gradonačelnika.

Vesić je rekao da nas ovakve izložbe podsećaju na ono što imamo i treba da sačuvamo, i dodao da je uz podršku Grada i dobru saradnju sa Vladom Srbije proglašeno više od 400 spomenika kulture u Beogradu.

„Svojim arhitektonsko-urbanističkim miljeom Ulica kneza Miloša uakžuje na doslednu težnju ka prestižnom graditeljskom uređenju, ali i na kontinuitet brige o nasleđu. Ovom izložbom nastojimo da podignemo svest naših građana o potrebi za očuvanjem našeg graditeljskog nasleđa“, izjavila je direktorka Zavoda Olivera Vučković.

Prema rečima autorke ižložbe Kseniji Ćirić, Spomeničko nasleđe ove ulice se prvi put prikazuje na ovaj način.

„Prikazan je istorijat razvoja ulice i njena arhitektonska raskoš, što se na najbolji način pokazalo prikazivanjem spomenika kulture u ovoj ulici. Istaknuti su oni motivi koji govore o arhitektonskim, urbanističkim, kulturnim, istorijskim, memorijalnim i svim drugim vrednostima, ne samo pojedinačnih objekata već prostora u celini“, rekla je Ćirić.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.