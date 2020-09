Izmena režima javnog prevoza na pojedinim linijama

BEOGRAD – Zbog izvođenja radova na redovnom održavanju u ulici Slavka Miljkovića u Resniku, na delu od Podavalske do raskrsnice ulica Kružni put Rakovica i Slavka Miljkovića, od 14. septembra u devet sati do 27. septembra doći će do potpunog zatvaranja kolovoza ulice Slavka Miljkovića.

Vozila sa linije 47 saobraćaće u oba smera ulicama Patrijarha Dimitrija, Oslobodilaca Rakovice, Oslobođenja, Sretena Popovića, 13. oktobra, Palih boraca, Podavalskom, Slavka Miljkovića i dalje redovnom trasom, navodi se na sajtu gradskog Sekretarijata za javni prevoz.

Na liniji 94 vozila će saobraćati u oba smera ulicama Oslobođenja, Sretena Popovića, 13. oktobra, Slavka Miljkovića i dalje redovnom trasom.

U oba smera, vozila sa linije 503 saobraćaće ulicama Kružni put Rakovica, Patrijarha Dimitrija, Oslobodilaca Rakovice do okretnice „Kneževac“ (za linije 3A, 37 i 507).

Na liniji 47N vozila će saobraćati u oba smera redovnom trasom, navodi se i dodaje da će vozila na izmenjenom delu trase koristiti postojeća stajališta.

(Tanjug)

