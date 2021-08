Izmena trasa pojedinih linija javnog prevoza

BEOGRAD – Zbog održavanja 50. Međunarodne juniorske biciklističke trke „Olimpijske nade – Trofej Beograda“ na prostoru kod „Ušća“ sutra od 8 do 19:15 sati i prekosutra od 8 do 13:30 doći će do promena u radu pojedinih linija javnog prevoza.

Vozila sa linija 15, 84, 704, 706 i 707 će se umesto Bulevarom Nikole Tesle, na delu trase od Brankovog mosta do Džona Kenedija, u smeru ka Zemunu kretati Bulevarom Mihajla Pupina i Ulicom Džona Kenedija.

U suprotnom smeru, vozila sa tih linija će na delu od Ulice trešnjinog cveta do Brankovog mosta saobraćati Ulicom trešnjinog cveta i Bulevarom Mihajla Pupina.

Vozila sa linija 27E i 35 će se, u oba smera, umesto Bulevarom Nikole Tesle i ulicom Ušće, kretati Bulevarom Mihajla Pupina, Milentija Popovića, Vladimira Popovića do terminusa „Novi Beograd /Blok 20/“.

Na liniji 60L vozila će u vreme održavanja manifestacije u smeru ka okretnici „Novi Beograd (Toplana)“ saobraćati trasom Brankov most – Milentija Popovića – interna saobraćajnica – Vladimira Popovića – Zemunski put – Brodarska i dalje redovnom trasom, navodi se na sajtu gradskog Sekretarijata za javni prevoz.

U povratku vozila sa te linije koristiće redovnu trasu linije 60, odnosno saobraćaće ulicama Sajmište, Brankov most i dalje redovno.

Kako se dodaje, autobusi će koristiti postojeća stajališta linija JGP-a na izmenjenoj trasi.

(Tanjug)

