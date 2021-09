Izmene na linijama GSP u Beogradu zbog manifestacije „Pešačka nedelja“

BEOGRAD – Zbog održavanja manifestacije „Pešačka nedelja“, u ulicama Kralja Milana, Terazije i Kolarčeva na delu od Trga Slavija do Trga Republike danas u periodu od 7 do 18 sati doći će do izmene režima rada linija javnog prevoza, saopštio je GSP Beograd.

Trolejbusi sa linije 29 saobraćaće na relaciji: Trg Slavija – Medaković 3 i nosiće oznaku 29L; · vozila sa linija 24, 26, 37 i 44, u oba smera, saobraćaće: Francuska – Trg Republike – Makedonska – Dečanska, Bulevar kralja Aleksandra i dalje redovnim trasama; · autobusi sa linije 27, u smeru ka Trgu Republike, saobraćaće: Bulevar kralja Aleksandra – Dečanska – Makedonska – Trg republike; Autobusi će menjati smer kretanja oko parka kod „Doma vojske Srbije“. · autobusi sa linije 31, u oba smera, saobraćaće: Studentski trg – Trg Republike – Makedonska – Dečanska – Bulevar kralja Aleksandra – Kneza Miloša – Nemanjina – Trg Slavija i dalje redovnom trasom. Linija 22A će biti ukinuta celodnevno. Stajališta: § Privremeno se ukidaju stajališta: – za linije 22A, 24, 26, 27 i 31: „Terazije“ u smeru ka Trgu Republike; – za linije 22A, 29 i 31: „Terazije u smeru ka Trgu Slavija“, „RK Beograđanka“ i „Trg Slavija“ u oba smera – za linije 24, 26, 37 i 44: „Trg Republike“ u smeru ka Trgu Nikole Pašića; – za liniju 26: „Trg Republike“ u smeru ka Trgu Republike. § Privremeno se uspostavlja stajalište: „Trg Republike“ za linije 24, 26, 37 i 44 u ulici Makedonska (postojeće stajalište za trolejbuske linije 28 i 41).

