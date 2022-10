Izmene na linijama javnog prevoza tokom radova u Milesevskoj

BEOGRAD – Tokom izvođenja radova na redovnom održavanju Mileševske ulice u delu od sredine izlaza iz okretnice „Crveni krst” do zone raskrsnice sa Ulicom Branka Krsmanovića, od 19. do 28. oktobra doći će do promena u radu linija javnog prevoza.

Privremeno se ukidaju trolejbuske linije 19, 22 i 29, a uspostavljaju se privremena trolejbuska linija 22L (Studentski trg – Trg Slavija) i autobuska linija 29A (Trg Slavija – Medaković 3).

Vozila sa linija 21A, 29A i E1 će saobraćati sledećim trasama – u smeru ka naseljima Medaković 3 i Učiteljsko naselje kretaće se trasom Trg Slavija – Makenzijeva – Cara Nikolaja II – Maksima Gorkog – Južni bulevar – Gospodara Vučića – Vojislava Ilića i dalje redovno prema naseljima Medaković 3 i Učiteljsko naselje, a u smeru ka Trgu Slavija kretaće se trasom Vojislava Ilića – Žička – Vojvode Šupljikca – okretnica „Crveni krst” – Mileševska i dalje redovnim trasama trolejbuskih linija.

Vozila sa linije 83 će saobraćati trasom Trg Slavija – Makenzijeva – Cara Nikolaja II – Maksima Gorkog – Kalenićeva – Mileševska, gde će vršiti promenu smera kretanja preko Ulice cara Nikolaja II u visini Trga Milene i Gage i dalje redovno prema Zemunu.

(Tanjug)

