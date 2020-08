Izmene na linijama javnog prevoza zbog radova u Kupreškoj

BEOGRAD – Zbog izvođenja radova na redovnom održavanju u Kupreškoj ulici, na delu od Krajiške do Solunske, kao i na delu od Solunske do Mačvanske, od danas do 6.septembra biće izmenjen rad linija javnog prevoza.

Tokom radova doći će do potpunog zatvaranja Kupreške ulice, pa će vozila sa linija 15 i 78 i noćne linije 15N saobraćati kružno kroz naselje Zemun (Novi grad) trasom Krajiška – Jakšićeva – dolazno-polazno stajalište „OŠ Gavrilo Princip 1“ – Jakšićeva – Slovenska – Geteova i dalje redovnom trasom.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.