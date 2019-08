Izmene reda vožnje podižu rampu autobusima na novom autoputu

BEOGRAD – Na inicijativu Privredne komore Srbije početkom naredne nedelje biće održan sastanak predstavnika prevoznika i Ministarstva za saobraćaj kako bi se zajednicki došlo do modela izmene zakona i pravilnika koje će omogućiti vanredno usaglašavanje redova vožnje na novoizgrađenim deonicama puteva, uključujući i autoput „Miloš Veliki“.

To je najavila sekretar Udruženja za saobraćaj PKS, Milica Dubljević.

Takođe navodi da je Privredna komora, iako redovno godišnje usaglašavanje predloga redova vožnje po zakonu počinje u martu, već počela posao ažuriranja Daljinara – podzakonskog akta kojim se utvrđuju kilometraža i minimalna vremena vožnje između autobuskih stanica, što je osnova za izradu predloga novog reda vožnje.

Ovaj posao, objažnjava ona, podrazumeva i snimanje novootvorenih deonica autoputeva, ali i ostalih relacija i to na inicijativu samih prevoznika.

Dubljević napominje i da je prvi zahtev prevoznika za snimanje trase novog autoputa stigao juče u PKS.

Inače, autobuski prevoznici i po sada važećem, odnosno registrovanom redu vožnje mogu da koriste novootvoreni autoput, pod uslovom da se obrate Ministarstvu za izmenu reda vožnje, brisanjem stanica i stajališta koja nisu na trasi novog autoputa, objašnjavaju u PKS.

Oni koji imaju direktne linije sami biraju koju će trasu koristiti.

Međutim, do novog usaglašavanja, redovnog ili vanrednog, ni jedni ni drugi neće moći da menjaju utvrđena dolazna i polazna vremena, što im realno predstavlja problem.

Problem će biti utoliko veći nakon otvaranja deonice Surčin – Obrenovac krajem godine, što će dodatno skratiti vreme putovanja i povećati odstupanja u odnosu na sadašnju satnicu dolaska i polaska sa pojedinih odredišta, navodi se u saopštenju PKS.

U Privrednoj komori ukazuju da je stoga važno, a da je to zajednički stav i nadležnih i privrede – da se nađe način za što hitnije izmene zakonska regulative i stvore uslovi za vanredno usaglašavanje redova vožnje i korišćenje autoputa predviđenom brzinom.

Kako izmene zakonske regulative koje će omogućiti vanredno usaglašavanje, Privredna komora Srbije na predlog prevoznika može samo jednom godišnje da usaglasi i dostavi Ministarstvu na overu predlog redova vožnje, i to do 30. juna, u resornom Udruženju za saobraćaj PKS veruju da će u što kraćem roku doći do zakonskih rešenja koja će obezbediti korišćenje svih pogodnosti novoizgrađenih i budućih deonica autoputeva za privredu i građane, dodaje se u saopštenju.

(Tanjug)