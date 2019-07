Izmene saobraćaja u delovima Beograda – zbog posete Makrona

MUP saopštio da će preduzeti maksimalne mere obezbeđenja povodom predstojeće posete predsednika Republike Francuske Emanuela Makrona.

To će dovesti do izmene režima saobraćaja u određenim delovima Beograda.

Saobraćaj će danas u popodnevnim satima u Beogradu biti povremeno obustavljan na auto-putu, u pravcu ka Beogradu, i svim pristupnim saobraćajnicama, kao i u Ulici kneza Miloša i u centralnim gradskim ulicama, naveo je MUP.

Pripadnici Jedinice za obezbeđenje određenih ličnosti i objekata primenjivaće posebne mere fizičkog i tehničkog obezbeđenja na trasama kretanja štićene ličnosti, a pripadnici Uprave saobraćajne policije preduzimaće intenzivne mere u cilju normalizacije saobraćaja nakon prolaska kolone sa štićenom ličnošću.

„Molimo građane da imaju razumevanja za aktivnosti koje će pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova preduzimati tokom predstojeće posete francuskog predsednika“, navedeno je u saopštenju MUP-a.

Pošto se detalji posete i trasa kretanja francuskog predsednika drže u tajnosti, tačan spisak ulica koje će se zatvoriti se ne zna. Ali, prema objavljenim podacima, predsednik Makron bi u srpsku prestonicu trebalo da stigne danas u 15 sati. To znači da će odmah biti zatvoren auto-put u pravcu ka Beogradu, a zatim i potez oko Palate „Srbija“, odnosno Bulevar Mihajla Pupina od Trešnjinog cveta do Ušća, a možda i neka neka od poprečnih ulica kojom će kolona od auto-puta stići do Palate „Srbija“, preneo je Blic.

U kasnim poslepodnevnim satima u ponedeljak predviđeno je da predsednik Emanuel Makron, u društvu srpskog predsednika Aleksandra Vučića, obiđe Spomen kosturnicu i Spomenik braniocima Beograda, ali i onaj podignut u čast heroine Milunke Savić, da bi se zatim delegacija uputila ka Kalemegdanu.

Trasa kojom će se kretati kolona drži se u tajnosti, ali je izvesno da će doći do zatvaranja poteza u Ruzveltovoj i Mije Kovačevića oko Novog groblja, dela oko Kalemegdana, od Cara Dušana, preko Tadeuša Koščuška do Pariske. Baš kao i što će biti privremeno obustavljan saobraćaj na auto-putu, Ulici kneza Miloša, Bulevaru kralja Aleksandra, kao i u centralnim gradskim ulicama, ali i potezu od Palate „Srbija“ do Kalemegdana, dakle i Brankovom mostu.

U večernjim satima za predsednika Makrona biće priređena svečana večera na za sada još nepoznatoj lokaciji, ali će i tada, sigurno, doći do zatvaranja pojedinih centralnih gradskih saobraćajnica.

(Tanjug)