Izmene u javnom prevozu zbog radova u Baštovanskoj ulici

BEOGRAD – Zbog radova na redovnom održavanju u Baštovanskoj ulici, na delu od ulice Paunova do ulice Nea Pendeli, od danas do 31. decembra doći će do promena u radu linija javnog prevoza.

Vozila sa linija 403, 405, 406, 407, 408, 409, 503 i 401N će u smeru ka periferiji saobraćati ulicama Bebelova, Bulevar Oslobođenja, Bulevar JNA i dalje redovnim trasama.

Vozila sa linija 401 i 402 će u smeru ka periferiji saobraćati ulicama Bulevar Oslobođenja, Bulevar JNA i dalje redovnom trasom, navodi se na sajtu gradskog Sekretarijata za javni prevoz.

Kako se dodaje, u suprotnim smerovima linije će saobraćati svojim redovnim trasama.

Vozila će na privremenom delu trase koristiti privremeno stajalište „Bulevar oslobođenja 1“, koje se nalazi u ulici Bulevar oslobođenja u zoni raskrsnice sa ulicom Milovana Markovića.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.