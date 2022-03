Izmene u prevozu zbog radova u Rakovici

BEOGRAD – Zbog radova na redovnom održavanju u ulici 13. oktobra, na delu od ulice Palih boraca do ulice Josipa Telarevića u opštini Rakovica, od danas do 6. aprila doći će do promena u radu pojedinih linija javnog prevoza.

Vozila sa linije broj 94 će u oba smera saobraćati ulicama 13. oktobra, Palih boraca, Podavalska, Slavka Miljkovića, Edvarda Griga i dalje redovno.

Kako je saopštio Sekretarijat za javni prevoz, vozila sa linije 503 će u oba smera saobraćati ulicama Slavka Miljkovića, Milorada Jankovića Doce i dalje redovno.

Vozila će na izmenjenom delu trase koristiti sva postojeća stajališta javnog prevoza, navodi se i dodaje da je i dalje aktuelna izmenjena trasa linije broj 47 zbog radova na izgradnji obilaznice u visini naselja Resnik.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.