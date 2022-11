Izmene u radu javnog prevoza od 13. do 15. novembra

BEOGRAD – Tokom završne faze radova na redovnom održavanju Mileševske ulice, na delu od Trga Milene i Gage do zone raskrsnice sa Ulicom Branka Krsmanovića, od 13. do 15. novembra doći do promena u radu linija javnog prevoza.

Tokom izvođenja radova, trolejbuske linije 19, 22 i 29 neće raditi, a uvode se privremena trolejbuska linija 22L i autobuska linija 29A, navodi se na sajtu Gradske uprave.

Vozila sa linija 21A, 29A i E1 saobraćaće u oba smera na potezu: Trg Slavija – Makenzijeva – Cara Nikolaja II – Maksima Gorkog – Južni bulevar – Đerdapska (Grčića Milenka u smeru ka gradu) -Gospodara Vučića – Vojislava Ilića i dalje redovnom trasom prema naseljima Medaković 3 i Učiteljsko naselje.

Kako se navodi, vozila sa linije 83 će i dalje ići u oba smera trasom: Trg Slavija – Makenzijeva – Cara Nikolaja II – Maksima Gorkog – Kalenićeva – Mileševska, gde će vršiti promenu smera kretanja preko Ulice cara Nikolaja II, u visini Skvera Milene i Gage i dalje redovno prema Zemunu.

