Izmene u radu linija javnog prevoza

BEOGRAD – Zbog izvođenja radova na redovnom održavanju u Kupreškoj ulici, na delu od Krajiške do Solunske, kao i na delu od Solunske do Mačvanske, od sutra do šestog septembra biće izmenjen rad linija javnog prevoza.

Tokom radova doći će do potpunog zatvaranja Kupreške ulice, pa će vozila sa linija 15 i 78 i noćne linije 15N saobraćati kružno kroz naselje Zemun (Novi grad) trasom Krajiška – Jakšićeva – dolazno-polazno stajalište „OŠ Gavrilo Princip 1“ – Jakšićeva – Slovenska – Geteova i dalje redovnom trasom.

(Tanjug)

