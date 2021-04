Izmene u radu linije 310

BEOGRAD – Zbog radova na izgradnji transportnog sistema za prenos toplotne energije od sanitarne deponije Vinča do TO Konjarnik u ulicama Živka Davidovića, Prvomajska i Hazarska (Mali Mokri Lug), od danas do 12. maja na snazi su promene u radu linije broj 310.

Radovi će se izvoditi u dve faze, a tokom prve koja je počela danas i trajaće do 20. aprila, vozila sa te linije saobraćaće ulicama Ustanička, Bulevar kralja Aleksandra, saobraćajnica kojom se posle lokalne pijace dolazi iz Bulevara kralja Aleksandra u ulicu Narodnog fronta, Narodnog fronta, Pavla Vasića, 20. oktobra, Narodnog fronta, Bosanska, Bulevar kralja Aleksandra, Ustanička i dalje redovno.

Na izmenjenom delu trase, vozila će koristiti sva postojeća i privremena stajališta i to stajalište Narodnog fronta 1 u ulici Pavla Vasića na poziciji ispred objekta sa kućnim brojem 2B, Simonidina 1 u ulici Pavla Vasića na poziciji neposredno ispred raskrsnice sa ulicom Simonidina i Marka Tajčevića 1 u ulici Pavla Vasića na poziciji neposredno ispred kućnog broja 30 (ispred raskrsnice sa ulicom Marka Tajčevića).

Tokom druge faze rade, koja će trajati od 21. aprila do 12. maja vozila sa linije 310 će saobraćati ulicama Živka Davidovića, Narodnog fronta, Bosanska, Slobodana Lale Berberskog i dalje redovno.

Na izmenjenom delu trase, vozila će koristiti privremena stajališta i to Prvomajska u ulici Bosanska neposredno ispred zone raskrsnice sa ulicom Hazarska, kao i stajalište Mage Magazinović u ulici Bosanska neposredno ispred zone raskrsnice sa ulicom Mage Magazinović.

(Tanjug)

