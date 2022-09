Izmene u saobraćaju u centru BG zbog promocije oficira

BEOGRAD – U centru grada će danas biti izmenjen režim saobraćaja zbog promocije najmlađih oficira Vojske Srbije, koja će biti održana ispred Doma Narodne skupštine od 10 časova.

Neke ulice će biti zatvorene danas od 16 do 19 časova i sutra od osam do 14,30 časova, saopštilo je Ministarstvo odbrane.

Za saobraćaj će biti zatvoren Trg Nikole Pašića, u celini do Terazija, zatim Dečanska, od Nušićeve do Trga Nikole Pašića, Takovska, od ugla sa Kosovskom do raskrsnice Bulevar kralja Aleksandra-Trg Nikole Pašića-Kneza Miloša, zatim Bulevar kralja Aleksandra, od raskrsnice sa Crkvom Svetog Marka do raskrsnice Trg Nikole Pašića-Kneza Miloša-Takovska ulica.

Takođe i Kneza Miloša, od raskrsnice sa Ulicom kralja Milutina do raskrsnice Bulevar kralja Aleksandra-Trg Nikole Pašića – Takovska, Svetozara Markovića, Beogradska, Kosovska, Svetogorska, 27. marta, Masarikova, Kralja Milana, Nemanjina, Dragoslava Jovanovića, Vlajkovićeva, Kondina, Palmotićeva i

Majke Jevrosime.

U saopštenju Ministarstva odbrane se navodi i da će radi uvežbavanja protokola svečane promocije, vazduhoplovi Vojske Srbije danas i sutra nadletati područje Beograda.

Generalna proba svečanosti održaće se danas od 17 časova na platou ispred Narodne skupštine u Beogradu.

(Tanjug)

