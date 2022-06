Izmene u saobraćaju zbog proslavljanja Spasovdana

BEOGRAD – Pojedine beogradske ulice danas će biti zatvorene za saobraćaj zbog održavanja Spasovdanske litije.

Tako će od 16 do 20 sati za motorni saobraćaj biti zatvorene ulice Admirala Geprata i Dobrinjska, od Ulice kraljice Natalije do Ulice admirala Geprata, dok će od 17 do 20 sati privremeno biti zatvorene deonice ulica Kneza Miloša, Kralja Milana, Trg Slavija i Bulevara oslobođenja do Hrama Svetog Save, kako bi se omogućio prolazak učesnika litije.

Osim toga, danas od 16 do 20 sati biti izvršeno i zauzeće parking mesta u Dobrinjskoj ulici, na potezu od Ulice kraljice Natalije do Ulice admirala Geprata, kao i u Ulici admirala Geprata, na potezu od Dobrinjske do Ulice kneza Miloša zbog poštovanja bezbednosnih protokola i potreba organizacije Spasovdanske litije, saopšteno je iz Beokom servisa.

Sugrađani se mole da svoja vozila izmeste iz navedenih ulica do dans u 16 sati, a kako se navodi, vozila koja do tada ne budu izmeštena sa predmetnih deonica biće uklonjena.

Kako bi se učesnicima omogućio neometan prolazak, vozila koja saobraćaju na linijama javnog gradskog prevoza biće privremeno zaustavljana na trasi Spasovdanske litije.

Spasovdanska litija će početi u 18 sati u Ulici kneza Miloša kod Vaznesenjske crkve odakle će se kretati Ulicom kralja Milana preko Trga Slavija, a zatim kroz Bulevar oslobođenja do Hrama Svetog Save.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.