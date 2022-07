Izmene u saobraćaju zbog radova u Zemunu

BEOGRAD – U opštini Zemun će tokom radova na rekonstrukciji kišsnog kolektora za saobraćaj po fazama biti zatvorene tri ulice – Bežanijska, Rabina Alkalaja i Oračka.

Do 27. jula biće zatvorena Bežanijska ulica od raskrsnice sa Svetosavskom do raskrsnice sa ulicom Rabina Alkalaja, uključujući i raskrsnicu sa Svetosavskom.

Nastavkom radova radova, Bežanijska ulica će od 28. jula do 11. avgusta biti zatvorena za saobraćaj od raskrsnice sa Svetosavskom do raskrsnice sa ulicom Rabina Alkalaja.

Od 12. do 18. avgusta saobraćaj će biti obustavljen na istom potezu uključujući i raskrsnicu sa ulicom Rabina Alkalaja, navodi se na opštinskom sajtu i dodaje da će radovi u ulici Rabina Alkalaja, od Bežanijske do Oračke ulice, trajati od 19. do 29. avgusta.

Navodi se da će od 30. avgusta do 5. septembra za saobraćaj biti zatvorena raskrsnica Oračke i ulice Rabina Alkalaja, od raskrsnice sa Svetosavskom do raskrsnice sa ulicom Vasilija Vasilijevića.

(Tanjug)

